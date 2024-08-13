Українцям пояснили, чи можуть мобілізувати до армії після сплати штрафу

Розмір штрафу може досягнути до космічної суми

В умовах воєнного стану військовозобов'язані, які отримали повістку, повинні вчасно з'явитися до ТЦК та СП. Однак не всі поспішають до центрів комплектування, чим "нариваються" на штраф.

Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь пояснила, чому сплата штрафу не звільняє від виконання військового обов'язку. Пише РБК-Україна.

За словами юристки, що неявка до ТЦК вважається адміністративним правопорушенням, тому карається штрафом.

"Сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби", — зазначила експертка.

Ігноруючи наступні повістки, особа наражається на нові штрафи, які можуть сягати значних сум.

"Будь-яка інша повістка та неявка в цю дату — буде новим порушенням", — підкреслює Кісь.

Законодавством не обмежена кількість повісток, які можуть бути надіслані особі. Теоретично, ТЦК та СП можуть надсилати повістку кожні два місяці.

"І кожного разу — штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", — підсумувала юристка.

Нагадуємо, за неявку до ТЦК по повістці передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що за ігнорування повістки на ВЛК передбачена адміністративна відповідальність. Юристи розповіли, який штраф передбачений за це правопорушення.