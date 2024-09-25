Не только штрафы: как и кто сейчас может наказать уклонистов

Ответственность зависит от вида правонарушения

Военнообязанные, уклоняющиеся от мобилизации в Украине, могут нести административную или уголовную ответственность. В некоторых случаях мужчин могут также ограничить в правах вождения автомобилем.

Согласно законам "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе", наказание может быть как в виде штрафа, так и заключения.

В случае, если военнообязанный уклоняется от повестки, выписанной с целью обновления военно-учетных данных, он будет нести административную ответственность.

Штраф за нарушение правил военного учета, согласно "Кодексу Украины об административных нарушениях":

в мирное время – от 3400 до 5100 грн (статья 210);

в особый период (в частности, военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

Если лица нарушают закон об обороне, мобилизационной подготовке или мобилизации, то им выписывают следующие штрафы:

мирное время – от 5100 до 8500 грн (ст. 210-1);

в особый период (в частности, военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

В то же время для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций предусмотрены следующие взыскания:

в мирное время – от 17000 до 34000 грн;

в особый период (в частности, военное положение) – от 34 000 до 59 500 грн.

Штрафы будут наложены в течение 3 месяцев, но не позже года после нарушения.

Некоторых нарушителей военного учета и мобилизации могут задержать на 3 часа для составления протокола. Также бывают случаи, когда лицо задержат на 3 суток для необходимости установления личности или обстоятельств правонарушения.

В то же время мужчины, уклоняющиеся от мобилизации, могут быть заключены в тюрьму. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

А согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", уклоняющихся могут ограничить в управлении автомобилем. Этот запрет снимется с военнообязанного, если он придет в ТЦК для уточнения данных.

Кто имеет право на наказание уклонистов

Как рассказала управляющая АБ "Татьяны Даниленко", адвокат Татьяна Даниленко, передает РБК-Украина, рассматривать административные нарушения и выписывать штрафы для уклонистов должны руководители ТЦК и СП.

Она отмечает, что протокол не составляется, если мужчина не явился в ТЦК без уважительных причин. Однако точно должно быть зафиксировано получение вызова.

"Штрафы могут налагаться без присутствия нарушителя, и постановление о наложении штрафа должно быть уплачено в течение 15 дней. В случае неуплаты, дело передается в исполнительную службу, и штраф взимается в двойном размере. Административные взыскания могут быть наложены в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения, но не позднее чем через год с момента его совершения", — говорится в издании.

Военнообязанные могут обжаловать штраф в суде, если он выдается безосновательно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как, не выходя из дома, узнать, был ли наложен штраф от ТЦК.