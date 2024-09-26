Названы три "подарка", которые Байден может сделать для Украины до ухода с должности

У Байдена еще несколько месяцев, которые можно использовать для помощи Украине

Президент США Джо Байден имеет еще несколько месяцев в должности, прежде чем покинуть Белый дом в январе 2025 года. За это время он может предпринять несколько важных шагов в поддержку Украины до выборов в ноябре.

Эксперты считают, что сейчас у Байдена есть уникальная возможность закрепить свое политическое наследие решительными действиями насчет Украины. Эти шаги могут оказать существенное влияние на ход войны и будущее Украины. Об этом пишет международный обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова.

Снятие ограничений на удары по России

Одним из важнейших решений Байдена может стать разрешение Украине наносить удары по военным объектам на территории России. В настоящее время существуют ограничения на использование американского оружия для атак вглубь российской территории.

Снятие этих ограничений позволит украинским силам атаковать российские военные базы и аэродромы, с которых производятся авиаудары по украинским городам. Это может ослабить российскую военную машину и изменить динамику конфликта. Кроме того, такой шаг Байдена может разблокировать использование Украины британских и французских дальнобойных ракет для ударов по России.

Продвижение приглашения Украины в НАТО

Вторым важным шагом может стать активное продвижение идеи официального приглашения Украины к вступлению в НАТО. Хотя на июльском саммите Альянса был признан курс Украины на членство необратимым, конкретного приглашения страна не получила.

Теперь, когда Байден не планирует баллотироваться на второй срок, он может проявить большую решительность в этом вопросе. Приглашение Украины в НАТО стало мощным сигналом поддержки и гарантией безопасности для страны. При упорном лидерстве США можно было бы достичь консенсуса среди стран-членов по этому вопросу.

Масштабная военная помощь

Третьим "подарком" Байдена Украине может стать выделение масштабной военной помощи. В распоряжении президента США остаются неиспользованные средства в рамках программы Presidential Drawdown Authority. Речь идет об около 6 миллиардах долларов, которые могут быть направлены на поставку оружия и боеприпасов Украине. Использование этих средств до конца финансового года 30 сентября позволит обеспечить украинскую армию необходимым вооружением перед сложным зимним периодом.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что в новом пакете помощи США для Украины нашли интересный момент. В Пентагоне сменили риторику.