Украине - Крым, России - выговор. Дуда назвал важные цели в войне

Украине нужно вернуть все свои территории

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина не должна оставить России ни кусочка своей территории, включая Крым. А РФ в свою очередь "нужно сделать выговор" за нападение.

Такое заявление польский лидер сделал в интервью, опубликованном на YouTube-канале Polsatnews. Дуда подчеркнул, что если Россия получит хоть малейшую часть украинских территорий, то она обязательно вернется с войной еще раз.

"Если хотя бы клочок украинской земли останется в руках России и мир признает факт этой аннексии, этого раздела, это будет означать, что российский империализм сожрал то, что хотел сожрать, и захочет взять еще куски, еще территории, а затем война вернется. Россия снова нападет на Украину и, возможно, на другие страны", — сказал Дуда.

Он также добавил, что во избежание такого сценария России "нужно сделать выговор" за нападение на Украину и она должна проиграть в войне. При этом, Дуда подчеркнул, что речи о нападении на РФ или отторжение ее территорий, не идет. Возвращение всех своих земель, в том числе Крыма — это основа для начала переговоров.

Дуда считает, что что Польша не должна рассматривать "план Б", при котором мир будет рад, что "он наконец-то разобрался" в этой войне и вернется "к бизнесу с Россией".

"Поэтому, как Президент Республики Польша, я требую полного восстановления первенства международного права, то есть контроля Украины над ее международно признанными территориями", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дуда резко отреагировал на изменения в ядерном доктрине РФ, о чем говорил российский президент Владимир Путин.