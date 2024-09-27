Росія хотіла потужно контратакувати в Курській області, але провалилася (карти)

Противник отримав завдання за будь-яку ціну і за будь-яких втрат рухатися далі

У Курській області тривають запеклі зіткнення, але російським військам не вдається досягти поставлених перед ними цілей. Ворог отримав час до середини жовтня, щоб повернути під контроль Москви зайняті ЗСУ території на Курщині, але цим планам не судилося справдитися.

Українські військові не готові відступати без бою — сюди перекидають нові підрозділи, і наші бійці намагаються обійти з флангу росіян у Курську. Таким чином, розпіарена контратака була повністю провалена і не виправдала очікувань Кремля. Про це повідомляє BILD.

Великий наступ російських військ на Курщині обернувся для них невдачею. Спочатку Путін заявляв про те, що вже до 1 жовтня російська армія має повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області.

Проте контрнаступ зустрів запеклу відсіч з боку військовослужбовців ЗСУ і лише 17 вересня танки ЗС РФ просунулися на південь від Коренево. Після цього Путін спішно "переглянув" свої плани та заявив про нові дати повернення під свій контроль зайнятих ЗСУ територій. Наразі військам РФ дали час до середини жовтня.

За даними з російських пабліків, лише за останню добу ворожим підрозділам угруповання "Північ" довелося відбити п’ять атак з боку ЗСУ у напрямку населених пунктів Любимівка та Плехово.

Командування ЗСУ перекидає до Курської області нові підрозділи і не збирається відступати.

Підрозділи сил оборони намагаються обійти з флангу російську контратаку в Курську та змусити підрозділи ЗС РФ оборонятися одразу на кількох напрямках.

За даними Інституту з вивчення війни, українські війська продовжують вести активні наступальні дії на околицях виступу в Курській області: поблизу Коренево та Червоножовтневого; на південний схід від Коренево біля Любимівки, Дарино, Миколаєво-Дарино; на схід від Коренево біля Ольгівки; на південний схід від Суджі біля Плехово.

Саме тому російська контратака на Курщині захлинулась під тиском ЗСУ і наразі зазнає невдачі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна багато досягла під час свого наступу в Курській області Росії. Однак, за його словами, складно сказати, як розвиватиметься ситуація далі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Міністерстві закордонних справ України назвали основні цілі операції у Курській області. У Міністерстві закордонних справ пояснили, що насправді ця військова операція має кілька стратегічних цілей, серед яких посилення позицій України та створення тиску на агресора.