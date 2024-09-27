Россия хотела мощно контратаковать в Курской области, но провалилась (карта)

Противник получил задачу любой ценой и при любых потерях двигаться дальше

В Курской области продолжаются ожесточенные столкновения, но у российских войск не удается достичь поставленных перед ними целей. Враг получил время до середины октября, чтобы вернуть под контроль Москвы занятые ВСУ территории на Курщине, но этим планам не суждено было сбыться.

Украинские военные не готовы отступать без боя — сюда перебрасывают новые подразделения, и наши бойцы пытаются обойти с фланга россиян в Курске. Таким образом, распиаренная контратака была полностью провалена и не оправдала ожиданий Кремля. Об этом сообщает BILD.

Крупное наступление российских войск в Курской области обернулось для них неудачей. Изначально Путин заявлял о том, что уже к 1 октября российская армия должна полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области.

Однако контрнаступление встретило яростный отпор со стороны военнослужащих ВСУ и лишь 17 сентября танки ВС РФ продвинулись на юг от Коренево. После этого Путин спешно "пересмотрел" свои планы и заявил о новых датах возврата под свой контроль занятых ВСУ территорий. Теперь войскам РФ дали время до середины октября.

Согласно данным из российских пабликов, лишь за последние сутки вражеским подразделениям группировки "Север" пришлось отражены пять атак со стороны ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово.

Командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения и не собирается отступать.

Подразделения ВСУ пытаются обойти с фланга российскую контратаку в Курске и заставить подразделения ВС РФ обороняться сразу на нескольких направлениях.

По данным Института по изучению войны, украинские войска продолжают вести активные наступательные действия в окрестностях выступления в Курской области: вблизи Коренево и Краснооктябрьского; юго-восточнее Коренево возле Любимовки, Дарино, Николаево-Дарино; восточнее Коренево возле Ольговки; юго-восточнее Суджи возле Плехово.

Именно поэтому российская контратака на Курщине захлебнулась под натиском ВСУ и на данный момент терпит неудачу.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина многого достигла во время своего наступления в Курской области России. Однако, по его словам, сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Министерстве иностранных дел Украины назвали основные цели операции в Курской области. В Министерстве иностранных дел объяснили, что на самом деле эта военная операция имеет несколько стратегических целей, среди которых – усиление позиций Украины и создание давления на агрессора.