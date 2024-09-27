Это просто крик души: комбат ВСУ ошеломил заявлением о проблемах военных

У армии есть несколько серьезных проблем, считает комбат

Комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин рассказал о сложной ситуации на фронте. В частности, она касается обеспечения военных подразделений.

Об этом говорится в его сообщении на Facebook. Командир раскритиковал систему комплектации и снабжения украинской армии.

Варакин отметил, что на 11-м году войны проблемы остаются прежними. По словам военнослужащего, одной из главных проблем есть набор личного состава и так называемый "рекрутинг". "Ты людям обещаешь, что они попадут к тебе, но есть куча нюансов!", — подчеркнул комбат. Он пояснил, что после прохождения территориального центра комплектования бойцы попадают в учебный центр, где их могут забрать другие подразделения.

Комбат также обратил внимание на проблемы материально-технического обеспечения. Он подчеркнул необходимость предоставить бойцам все необходимое для эффективного ведения боевых действий. Им нужны не только оружие и боеприпасы, но и бытовые вещи, транспорт, дроны, средства связи и многое другое.

"Тебе необходимо предоставить бойцу все необходимое, нет, не так, ВСЕ НЕОБХОДИМО, для того, чтобы он воевал, качественно, комфортно, с большим желанием! А это — место, где спать, помыться, постирать свои вещи! Обеспечить автомобилем, инфраструктурой, дронами, самолетами, боеприпасами, старлинками, оплатой за старлинки, генераторами, экофлоу, психологическое сопровождение, ноутбуки, планшеты, принтеры, телевизоры, ретрансляторы, РЭБы (самое болезненное) и еще кучу всего, которое ты не получаешь от государства, а всевозможными путями находишь самостоятельно!", — подчеркнул Варакин.

Комбат поставил вопрос о роли Министерства обороны в этом процессе и выразил надежду, что когда-нибудь в Украине будет такая же система обеспечения, как в армиях других стран мира.

Варакин также отметил, что военные не могут постоянно просить помощи у волонтеров и граждан. Именно государству следует обратить внимание на нужды военных и обеспечить их всем необходимым.

На ситуацию одним из первых отреагировал украинский журналист и внештатный советник министра обороны Юрий Бутусов. В частности, он отметил, что это "крик души комбата". Собрали также другие комментарии под сообщением Сергея Варакина:

Ранее "Телеграф" писал, что экскомбат Семенченко предупредил об опасности "Минска-3". Он сказал, что через некоторое время после такого перемирия последует вторая волна войны, к которой Россия будет очень подготовлена.