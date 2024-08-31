Військових годують "надутим м'ясом": офіцер Чорновол поскаржилася на постачання від Міноборони (відео)

Офіцер ЗСУ просить розібратися із продуктовим забезпеченням військових

Військових годують "накачаним нудотною водою" м’ясом. При спробі приготувати м’ясо піниться і видає неприємний запах.

На якість продуктів поскаржилася офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол. Вона не розуміє для чого Міноборони витрачає мільйони гривень на закупівлю продуктів, якщо вони є настільки низькою якістю.

За словами Чорновол, військовим видавали багато м’яса у 2022 році та у перші місяці 2023 року. Воно становило основу їхнього раціону, тому бійці харчувалися чудово — "якісною свининою з гарніром з якісного філе". М’ясних продуктів було так багато, що військові просили волонтерів не привозити їм нічого з їжі. Але у 2023 році ситуація погіршилася.

"Спочатку почали видавати надуті водою стегна і окорочка. При чому в цю воду підмішують якусь гидоту, мясо піниться і смердить, так що блювати хочеться. Потім накачана водою почала постачатися і свинина і куряче філе. При чому з кожним місяцем кількість блювотної води в м'ясі збільшується. Без води не надходить не шматочка. Все стало неїстівним. Щоб його приготувати: ми розморожуємо, промиваємо, потім відварюємо, знову промиваємо і вже готуємо. В 2024 ми знову почали просити волонтерів передавати нам харчі. Є три гидкі запахи на фронті: мертвечини, мишей та армійського м'яса. Це просто треш, що далі, то гірше", — сказала офіцер.

Вона розповіла, що останньою точною став "гидливий фарш" із цього ж м’яса. Більше продуктів Тетяна Чорновіл не отримує, а купує за власний кошт. Офіцер заявила, що від Міноборони їй не потрібно нічого, крім БК та м’яса. Все інше військові можуть купити власним коштом.

"Бензин і дизель востаннє отримували у 22 році. Нам не важко ходити і купувати. Форму, взуття та прибамбаси все купую сама. Мені нафіг не треба армійське, за бойові можу купити найкращу якість. А ось отримувати м’ясо на 2 десятки ротиків особового складу було зручно і значна економія коштів. Проте зараз через якість ми залишилися без м’яса", — сказала офіцер.

Вона наголосила, що чим більше антикорупціонерів приходить до Міноборони, тим гірше живеться звичайним солдатам.

"Взагалі, хто мені пояснить, чому чим більше антикорупціонерів приходить працювати в МО, чим гіршим стає м’ясо? Ви, аля-шабуніни антикорупціонери-ухилянти, хоч щось корисне, хоч трішечки для армії зробити можете? Чи тільки бла-бла-бла. Навіщо, питаю, тоді все це забезпечення та мільярди доларів, які на це йдуть щороку", — резюмувала Тетяна Чорновол.

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