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Військових годують "надутим м'ясом": офіцер Чорновол поскаржилася на постачання від Міноборони (відео)

Автор
Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Якість харчування у ЗСУ погіршувалась з 2023 року Новина оновлена 31 серпня 2024, 16:07
Якість харчування у ЗСУ погіршувалась з 2023 року. Фото Колаж "Телеграф"

Офіцер ЗСУ просить розібратися із продуктовим забезпеченням військових

Військових годують "накачаним нудотною водою" м’ясом. При спробі приготувати м’ясо піниться і видає неприємний запах.

На якість продуктів поскаржилася офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол. Вона не розуміє для чого Міноборони витрачає мільйони гривень на закупівлю продуктів, якщо вони є настільки низькою якістю.

За словами Чорновол, військовим видавали багато м’яса у 2022 році та у перші місяці 2023 року. Воно становило основу їхнього раціону, тому бійці харчувалися чудово — "якісною свининою з гарніром з якісного філе". М’ясних продуктів було так багато, що військові просили волонтерів не привозити їм нічого з їжі. Але у 2023 році ситуація погіршилася.

"Спочатку почали видавати надуті водою стегна і окорочка. При чому в цю воду підмішують якусь гидоту, мясо піниться і смердить, так що блювати хочеться. Потім накачана водою почала постачатися і свинина і куряче філе. При чому з кожним місяцем кількість блювотної води в м'ясі збільшується. Без води не надходить не шматочка. Все стало неїстівним. Щоб його приготувати: ми розморожуємо, промиваємо, потім відварюємо, знову промиваємо і вже готуємо. В 2024 ми знову почали просити волонтерів передавати нам харчі. Є три гидкі запахи на фронті: мертвечини, мишей та армійського м'яса. Це просто треш, що далі, то гірше", — сказала офіцер.

Вона розповіла, що останньою точною став "гидливий фарш" із цього ж м’яса. Більше продуктів Тетяна Чорновіл не отримує, а купує за власний кошт. Офіцер заявила, що від Міноборони їй не потрібно нічого, крім БК та м’яса. Все інше військові можуть купити власним коштом.

"Бензин і дизель востаннє отримували у 22 році. Нам не важко ходити і купувати. Форму, взуття та прибамбаси все купую сама. Мені нафіг не треба армійське, за бойові можу купити найкращу якість. А ось отримувати м’ясо на 2 десятки ротиків особового складу було зручно і значна економія коштів. Проте зараз через якість ми залишилися без м’яса", — сказала офіцер.

Вона наголосила, що чим більше антикорупціонерів приходить до Міноборони, тим гірше живеться звичайним солдатам.

"Взагалі, хто мені пояснить, чому чим більше антикорупціонерів приходить працювати в МО, чим гіршим стає м’ясо? Ви, аля-шабуніни антикорупціонери-ухилянти, хоч щось корисне, хоч трішечки для армії зробити можете? Чи тільки бла-бла-бла. Навіщо, питаю, тоді все це забезпечення та мільярди доларів, які на це йдуть щороку", — резюмувала Тетяна Чорновол.

Також "Телеграф" розповідав про те, що УЗ потрапила до "туалетного скандалу". На станції поїзда під Києвом уперше за три роки відремонтували туалет, але про вивіз сміття забули.

Теги:
#Скандал #М'ясо #Їжа #Міноборони