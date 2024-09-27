Народився у родині інтелігентів та працював шкільним сторожем: як виглядає і чим займається чоловік віцеспікера Ради Олени Кондратюк (фото)

Пара виховує спільну дочку Юстину

Більшість українських політиків, як, наприклад, голова парламенту Руслан Стефанчук, намагаються тримати своє особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Проте не всім це вдається, оскільки в багатьох політичних діячів другі половинки є публічними особистостями. Чоловік віцеспікера Ради Олени Кондратюк може похвалитися великими успіхами у журналістиці й зараз обіймає високу посаду.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Богуцького Олександра і яким був його кар’єрний шлях. Ми дізналися про деякі факти його біографії.

Який вигляд має чоловік Олени Кондратюк і чим займається

Олександр Богуцький народився у 1971 році у Львові у родині інтелігентів. Його мама була педагогом, а тато – професор геології. У Львові він закінчив геологічний факультет (з червоним дипломом) та аспірантуру Львівського національного університету ім. І.Франка. Але далі за своєю спеціальністю він працювати не пішов, а вибрав інший шлях.

У своєму інтерв’ю за 2010 рік Олександр розповів, що почав трудову біографію з професії шкільного сторожа. Потім працював тренером з карате та заробив свої перші 100 доларів. Але далі пішов будувати кар’єру в журналістиці, яка виявилася досить успішною.

Богуцький Олександр, Фото: ictv.ua

У 1991 році Богуцький був редактором на радіостанції "Радіо "Незалежність", також співзасновником газети "Експрес". (Київ), працював на Першому національному. Також був ведучим аналітичної програми "Актуальна камера" на каналі СТБ.

Богуцький Олександр досяг успіху в журналістиці

З 2000 року чоловік віцеспікера парламенту отримав посаду гендиректора каналу ICTV, який належав бізнесменові Віктору Пінчуку. І за кілька місяців канал дуже виріс у рейтингу. З 2009 року Олександр став девіатором телегрупи StarLightMedia, що об’єднала канали ICTV, Новий, СТБ і М1. Але у 2012 році він залишив посаду.

Богуцький Олександр разом із дружиною Оленою

Олександр Богуцький став членом інвестиційно-консалтингової групи EastOne. А у 2018 році, коли StarLightMedia розпочав кадрові перестановки, Богуцький отримав посаду президента SLM та поєднав її з посадою керівника телеканалу ICTV. З 2021 року є СЕО медіагрупи Starlight Media.

Богуцький Олександр став директором ICTV

Коли Олена Кондратюк та Олександр Богуцький пов’язали себе узами шлюбу інформації немає, але в одному зі своїх інтерв’ю віцеспікер розповідала, що до шлюбу планувала залишатись працювати у Польщі. Але 1996 року чоловік умовив її повернутися до України. У 2006 року у них народилася дочка Юстина.

Олена Кондратюк та Богуцький Олександр

Відомо, що за 2022 рік він заробив 36,2 млн. грн. Чоловік Кондратюк мав українські та нідерландські облігації на 17,95 млн грн, а також корпоративні права на 1 млн грн.

Олена Кондратюк разом із дочкою

"Телеграф" писав раніше, як виглядають дружина та діти екснардепа Артема Дмитрука, який втік за кордон. У минулому він неодноразово фігурував у гучних скандалах.