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Родился в семье интеллигентов и работал школьным сторожем: как выглядит и чем занимается муж вице-спикера Рады Елены Кондратюк (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Богуцкий Александр — как выглядит муж Елены Кондратюк Новость обновлена 27 сентября 2024, 17:48
Богуцкий Александр — как выглядит муж Елены Кондратюк. Фото Колаж "Телеграфа"

Пара воспитывает общую дочь Юстину

Большинство украинских политиков, как, например, глава парламента Руслан Стефанчук, стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Но не всем это удается, поскольку у многих политических деятелей вторые половинки являются публичными личностями. Супруг вице-спикера Рады Елены Кондратюк может похвастаться большими успехами в журналистике и сейчас занимает высокую должность.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Богуцком Александре и каким был его карьерный путь. Мы узнали некоторые факты его биографии.

Как выглядит муж Елены Кондратюк и чем занимается

Александр Богуцкий родился в 1971 году во Львове в семье интеллигентов. Его Мама была педагогом, а папа — профессор геологии. Во Львове он окончил геологический факультет (с красным дипломом) и аспирантуру Львовского национального университета им. И.Франко. Но дальше по своей специальности он работать не пошел, а выбрал другой путь.

В своем интервью за 2010 год, Александр рассказал, что начал трудовую биографию с профессии школьного сторожа. Потом работал тренером по карате и заработал свои первые 100 долларов. Но дальше пошел строить карьеру в журналистике, которая оказалась весьма успешной.

Богуцкий Александр
Богуцкий Александр, Фото: ictv.ua

В 1991 году Богуцкий был редактором на радиостанции "Радіо "Незалежність", также соучредителем газеты "Експрес". В 1994 году был ведущим музыкального фестиваля "Таврійські ігри" и участвовал в проектах на ТК "Міст" (Львов), ТК "Золоті ворота" (Киев), Первом национальном. Также был ведущим аналитической программы "Актуальная камера" на канале СТБ.

Богуцкий Александр
Богуцкий Александр добился успеха в журналистике

С 2000 года муж вице-спикера парламента получил должность гендиректора канала ICTV, который принадлежал бизнесмену Виктору Пинчуку. И за несколько месяцев канал очень вырос в рейтинге. С 2009 года Александр стал девиатором телегруппы, StarLightMedia, объединившей каналы ICTV, Новый, СТБ и М1. Но в 2012 году он покинул пост.

Елена Кондратюк и ее супруг Александр
Богуцкий Александр вместе с женой Еленой

Александр Богуцкий стал членом инвестиционно-консалтинговой группы EastOne. А в 2018 году, когда StarLightMedia начал кадровые переустановки, Богуцкий получил должность президента SLM и совместил ее с должностью руководителя телеканала ICTV. С 2021 года является СЕО медиагруппы Starlight Media.

Богуцкий Александр
Богуцкий Александр стал директором ICTV

Когда Елена Кондратюк и Александр Богуцкий связали себя узами брака информации нет, но в одном из своих интервью вице-спикер рассказывала, что до брака планировала оставаться работать в Польше. Но в 1996 году муж уговорил ее вернуться в Украину. В 2006 году у них родилась дочь Юстина.

Елена Кондратюк и Богуцкий Александр
Елена Кондратюк и Богуцкий Александр

Известно, что за 2022 год он заработал 36,2 млн грн. У мужа Кондратюк были украинские и нидерландские облигации на 17,95 млн грн, а также корпоративные права на 1 млн грн.

Дочь Елены Кондратюк
Елена Кондратюк вместе с дочерью

"Телеграф" писал ранее, как выглядят жена и дети сбежавшего за границу экс-нардепа Артема Дмитрука. В прошлом он не раз фигурировал в громких скандалах.

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