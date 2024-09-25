Підтримала Євромайдан, допоки чоловік допомагав Януковичу: як виглядає ексдружина нардепа Льовочкіна і де вона зараз

Жінка перебуває в Україні та займається творчістю

В український парламент часто потрапляли народні обранці з чіткою проросійською позицією. Одним із таких був Сергій Льовочкін, який десятками років займав державні посади, а також займався бізнесом. Його ексдружина також є публічною особистістю

Що відомо про Зінаїду Лихачову та чим вона займається зараз — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Зінаїду Лихачова

Жінка родом із Києва, де навчалася у художній студії та опановувала живопис на персональних уроках. Здобувала освіту в Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури. Так, Зінаїда стала бакалавром з історії мистецтва.

Особливістю проєктів Лихачової є мікс живопису, скульптури, перформансу та відеоінсталяцій. Жінка демонструвала свої роботи в галереї White Box у США, PinchukArtCentre у Києві, на Венеційській бієнале сучасного мистецтва та Art Kyiv Contemporary.

Фото: "Енциклопедія сучасної України"

Інсталяції Лихачової зараз можна побачити у Національному музеї Революції Гідності, театрі "Актора", Музеї космонавтики імені Корольова та в окремих колекціях США та Великої Британії.

Також Лихачова паралельно реалізовувалась як модельєр. Її колекції, зокрема "Відлуння", "ЩЕ", "Матуся" часто прикрашали покази на Українському тижні моді в Києві.

Крім цього, Зінаїда показувала свої модні проєкти у Лондоні. Долучалась й до соціальних ініціатив, наприклад, займалась арттерапією дітей з аутизмом. А ще — створювала виставки на тему катастрофи на Чорнобильській АЕС (Clouded Lands) та захисників АТО ("4.5.0"). Зінаїда входить до Національної спілки художників України та є засновницею волонтерської ініціативи ArtRehub.

Вперше про Зінаїду Лихачову дізналась вся країна, коли вона публічно підтримала Євромайдан у 2013 році. Це було в той час, коли її чоловік Сергій Льовочкін очолював Адміністрацію тодішнього президента Віктора Януковича. Як відомо, Янукович дав наказ стріляти у протестувальників, унаслідок чого загинуло понад 100 людей. Тоді Лихачова казала, що чоловік поважає її позицію — підтримувати майданівців.

Особисте життя

Першим чоловіком мисткині був Андрій Губський, який має фармацевтичний бізнес. Підприємець входив до 100 найбагатших українців за версією Forbes у 2020 році. У їхньому шлюбі з'явилась донька Анастасія.

Згодом Зінаїда вийшла заміж за відомого бізнесмена й на той час депутата Сергія Льовочкіна. Періодично подружжя з'являлось разом на публіці. Вони мають 2 спільних дітей — сина Володимира та доньку Олену.

Фото: Tabloid

Останній раз Лихачова з'являлась на публіці з Льовочкіним ще у 2017 році. Тоді політик разом з дітьми прийшов на виставку дружини в Мистецький арсенал.

Фото: Tabloid

А у 2019 році Зінаїда повідомила, що вийшла заміж, однак не вказала за кого. Подейкували, що обранцем художниці став музикант Майкл Пенквітц. Чоловік вчив мисткиню грати на гітарі. У той час жінка влаштувала першу свою виставку в Нью-Йорку "4.5.0". І саме таку назву обрав гурт Пенквітца, який він заснував у 2018 році. Це код, яким українські захисники в АТО передавали, що все спокійно.

Фото з мережі

Фото з мережі

З початку повномасштабного вторгнення росіян художниця підтримала Україну. Жінка продовжує реалізовувати різні творчі проєкти, які, зокрема стосуються воєнних дій в нашій державі. Частину коштів Лихачова скеровує на реабілітацію військових в благодійну організацію Artrehub, засновницею якого вона є.

Фото з інстаграму Зінаїди Лихачової

Фото з інстаграму Зінаїди Лихачової

Фото з інстаграму Зінаїди Лихачової

У серпні 2023 року "Укрпошта" випустила марку "Україна-мати" до Дня Незалежності. Авторкою зображення стала Лихачова. Мисткиня зізналась, що це важлива для неї подія, оскільки збулась її мрія — українізувати образ Батьківщини-матері.

Фото з інстаграму Зінаїди Лихачової

Також на сторінці Лихачової вказано, що зараз вона проживає в Києві. А от чи перебуває художниця в шлюбі з рок-музикантом чи повернулась до колишнього нардепа, залишається таємницею.

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