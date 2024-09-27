В Минздраве объяснили, при каких болезнях и когда можно будет получить медицинский каннабис

В список вошло 19 пунктов

В пятницу, 27 сентября, Министерство здравоохранения определило особенности назначения и применения лекарств из медицинского каннабиса, изготовленных в условиях аптеки. Утвержден также и список болезней и состояний, при которых они будут назначаться.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Там отметили, что перечень основан на самых современных исследованиях и доказательствах эффективности, также периодически будет пересматриваться при наличии новых доказательных исследований.

Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача "первички" или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком предназначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Назначать лекарства из медканабиса можно будет, если пациент имеет один из следующих диагнозов:

Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные такими заболеваниями

злокачественные новообразования (C00 – C97);

диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

рассеянный склероз (G35);

поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);

невралгии вследствие опоясывающего лишая (G53.0);

поражение нервных корешков и сплетений (G54);

компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);

мононевропатии верхней конечности (G56);

мононевропатии нижней конечности (G57);

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64);

церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 – G83);

травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91). 3);

внутричерепные травмы (S06).

Тошнота и рвота (R11) вследствие химиотерапии (Z51.1) при лечении новообразований (C00 – C97). Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2). Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 – G41). Заболевания, приводящие к судорожным приступам в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозный склероз (Q85.1). Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, вызванными вирусом иммунодефицита человека (B20-B24). Другие заболевания (A00 – T98) – исключительно при наличии вывода врачебно-консультативной комиссии.

В целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижение ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, плохо переносимые пациентом.

"Дозировка и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса будет определять врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов", — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, детям также можно назначать такое лекарство, однако исключительно при условии, что соотношение каннабидиола к тетрагидроканабинолу у них составляет более 20:1, а максимальная суточная доза не превышает 25 мг/кг веса тела.

В ведомстве добавили, что лекарства на основе медицинского каннабиса не назначают беременным и кормящим грудью (в случае использования лекарственных средств с тетрагидроканабинолом); пациентам с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или иного психотического расстройства, а также в случае, если у пациента есть тяжелые расстройства личности (исключение – депрессия, связанная с основным заболеванием).

Среди противопоказаний – повышенная чувствительность к каннабиноидам или любому другому вспомогательному веществу лекарственного средства. Пациентам, имеющим умеренные или тяжелые нарушения функции печени, назначать лекарственные средства каннабиса не рекомендуется или же разрешается при уменьшении дозировки.

"Прием лекарственного средства на основе каннабиса должен быть прекращен, если в течение 4-12 недель не будет получен желаемый терапевтический эффект или в случае серьезных побочных реакций (в том числе связанных с психическим состоянием)", — подытожили в Минздраве.

Ранее "Телеграф" писал, как купить медицинский каннабис.