Чому Трамп змінив рішення щодо зустрічі з Зеленським за одну ніч, розповів політолог

Трамп витискатиме з цього максимум

Президент України Володимир Зеленський може все ж таки зустрітись з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Проте багатьох цікавить питання, чим обумовлена така зміна рішення і що переслідує Трамп цього разу.

Про це "Телеграфу" розповів політолог, кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ігор Рейтерович.

За його словами, зміна позиції Трампа обумовлена тим, що історія з претензіями до України і власне до українського президента не мала того ефекту, на який розраховували республіканці. Саме тому вони достатньо швидко повернулися до того, що зустріч може відбутись і вона потрібна. До того ж Зеленський зустрічався і з чинним президентом США Джо Байденом, і з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс.

"Він (Зеленський — Ред.) зустрічався із кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів, тому заради балансу потрібна зустріч і з Трампом, це перше. По-друге, Трамп із цієї історії буде намагатися витиснути для себе максимальну кількість дивідендів. Наприклад, акцентуватиме на тому, що Зеленський заради нього затримався на один день у США і з ним останнім буде зустріч", — пояснює Рейтерович.

Він наголошує, що в розумінні Трампа це має велике значення. І, скоріш за все, буде презентоване те бачення, яке власне є в України. Саме тому навіть такий формат зустрічі, на яку спочатку Трамп не погодився, він буде обертати на свою користь.

"Тут ми бачимо виключно одну політтехнологію, немає якихось інших підстав. Всі попередньо образливі та дивні заяви власне про Україну були продиктовані на думку республіканців, і зокрема Трампа, логікою передвиборчої кампанії. Просто за одну ніч ситуація дуже сильно змінилась, бо вони, мабуть, побачили рейтинги та реакцію, зокрема і їхнього електорату, і вона їх неприємно здивувала", — додає політолог.

На його думку, тепер Зеленському треба зустрічатися з Трампом і це може статись на території республіканців. Водночас демократи не сприйматимуть це як втручання у вибори, вони на цьому неодноразово акцентували. Адже є два кандидати і з будь-яким можна зустрічатися. До того ж вже були зустрічі української делегації виключно з республіканцями і ніхто з цього приводу ніяких скандалів не підіймав в Білому домі.

"Зеленський повинен, як і будь-який інший лідер країни, зустрітися з кандидатом від республіканців. Це нормально", — каже Рейтерович.

Щодо заміни українського посла у США

На думку політолога, тут є два варіанти. Перший — якщо перемагає Камала Гарріс, вона, скоріш за все, продовжить свою роботу з Україною як і її попередник Байден. Другий — перемога Трампа, яка може принести певні зміни. І знімати чинного нашого посла з посади зараз не правильно.

"Найкраще зараз просто ці речі особливо не коментувати і чекати 5 листопада, після якого вже стане зрозуміло, хто буде президентом, і, власне, виходячи з цього, приймати ті чи інші кадрові рішення", — наголошує експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може піти не так на зустрічі Трампа із Зеленським.