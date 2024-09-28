Журналіст, народний депутат України 8-го скликання про зустріч Трампа та Зеленського:

Чому Трамп "змінив" свою точку зору щодо України і що це означає?

1. Як і у випадку з заявами про негативне ставлення до України, негайне відкликання посла і втручання в американські вибори, рішення Трампа зустрітися з Зеленським — це передвиборча політтехнологія.

2. Після гучних заяв республіканців і нетривалої паузи зʼявилася дуже чітка і однозначна заява Камалли Гарріс, яка була розтиражована єдиним меседжем, найчіткіше сформульованим МакФолом: "Гарріс за демократію і Україну, а Трамп за Путіна і диктатуру". Що важливо — це був єдиний голос всіх можливих продемократичних спікерів до яких доєдналися інтелектуали, по типу Харарі.

3. Що відбулося далі, можна тільки здогадуватися, але з великою долею імовірності можемо припустити, що, або на Трампа натиснули спонсори і старійшини партії (це вже було в березні, між іншим, коли розблокували пакет допомоги Україні) або ж експрес-опитування показали, що своїми заявами Трамп тільки шкодить сам собі. Не виключено, що одночасно зіграли обидва фактори. І тому Трамп змушений був відіграти назад і зробити прохолодну формальну зустріч.

4. Важливо, що після зустрічі з Зеленським, Трамп продовжив свою мантру про те, що тільки він зупинить Третю світову (читай ядерну) війну, а при Гарріс вона обовʼязково відбудеться. Іншими словами, його стратегічна лінія до виборів, судячи з усього, буде будуватися на грі в те, що при ньому Путін ядерної зброї не застосує. Паралельно ми бачимо, що в Росії, навпаки, йде нагнітання. І, наприклад, вчора влада РФ оголосила по школах тижневик навчань, а що робити при ядерній загрозі.

5. За всім цим частково загубився план перемоги. Поки ми чуємо слова великої підтримки, але разом з тим єдина дія на яку пішов Байден — розморожує 7 млрд допомоги, яка не передбачає далекобійну зброю. Розрахунок на швидкі рішення Байдена, який, завдяки обіцянці дозволити вступ України до НАТО ввійде в історію не виправдалися.

6. Результати поїздки Зеленського до США точно не можна розглядати в чорно-білих тонах. В силу багатьох обставин, часто не повʼязаних з Україною, Україна стала одним із факторів виборчої кампанії в США. Але і тут не варто переоцінювати цю роль. Сьогодні вже головна тема: Трамп "зʼїхав" з відповіді на питання про створення робочих місць і черговий раз не пройшов фактчекінг щодо заяв про своє минуле.

7. Нашими головними проблемами були і залишаються внутрішня фрагментація і відсутність діалогу, а також повне ігнорування світових процесів (життя в глобусі України). І без вирішення цих проблем ми не зможемо рухатися вперед.

Джерело: Facebook Вадима Денисенка