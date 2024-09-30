"Можно наслаждаться и любить": женщина-штурмовик рассказала, как морально держаться во время войны

В ситуации "выбор без выбора" также можно выбрать: мучиться, съедать себя или принять и смириться

Во время войны и постоянных страшных событий вокруг необходимо не терять самообладание и не поддаваться панике. Можно спрашивать себя: "А что лично я могу?". Это помогает держаться, быть эффективным.

Об этом украинская военнослужащая рассказала "Телеграфу" в материале: "Самый большой вызов для украинской армии — принять возможные переговоры, мы на это не согласимся", — боевой медик Елена Рыж".

"В моем видении свобода – это возможность выбирать. В реалиях войны часто есть ситуации, когда люди лишены выбора. В этих случаях остается только выбирать свое отношение. В ситуации "выбор без выбора" также можно выбрать: мучиться, съедать себя или принять и смириться", — сказала Рыж.

Она подчеркнула, что для себя выбирает фокусироваться на свете, но при этом не закрывать глаза на то, что ее побратимы гибнут едва ли не каждый день, а вокруг "политические игры".

"Я все понимаю. Но выбираю не отчаиваться. Мой мир – с объятиями, любовью, даже там, где темно", — объяснила военный медик.

Девушка добавила, что не закрывает глаза и на то, что происходит на Покровском направлении, на обстрелы в украинских городах, а также большие потери.

"Также я вижу, что происходит на Покровском направлении, обстрелы в Полтаве, Харькове, Львове. Знаю, что мы несем большие потери. Но могу ли я изменить это? Нет. Чтобы не поддаваться панике, не отчаиваться, следует руководствоваться вопросом: "А что лично я могу?" Это помогает держаться, быть эффективным. Я знаю, что впереди у всех нас большое солнце, великое будущее родной страны. Я воюю ради жизни. Даже во время войны можно наслаждаться, чувствовать радость и любить — это и есть свобода во время войны", — подытожила Рыж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему подростки поджигают автомобили военных в Украине и что им за это будет.