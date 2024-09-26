Чи можливі вибори президента у 2025 році: "слуга" пояснив

У нас демократія

Вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану. Таку заяву народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко зробив після публікації The Economist про те, що Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів.

Нардеп зазначив, що Україна, на відміну від Росії, є демократичною державою, де вибори обов'язково відбудуться після перемоги. Про це він заявив в ефірі програми Вечір.LIVE.

"Наша країна відрізняється від країни-агресора тим, що у нас працює демократія. У нас функціонує Конституція, і є можливість обирати і бути обраним. Це закладено в нашому основному законі", — підкреслив Крейденко.

Політик зазначив, що питання виборів обов'язково постане після завершення війни. Йдеться про вибори президента, Верховної Ради та місцевих органів влади. За словами Крейденка, їхнє проведення стане можливим лише після перемоги України та за умови відповідності всім міжнародним стандартам.

Народний депутат наголосив, що Верховна Рада не може ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України. "Під час воєнного стану ні про які вибори говорити не можна, тільки після закінчення воєнного стану", — підкреслив Крейденко.

Нагадаємо, раніше The Economist писав, що це рішення може бути продиктоване бажанням зміцнити свої позиції та задовольнити прохання міжнародних партнерів.

Видання також звернуло увагу на те, що довіра до Зеленського суттєво знизилась — з 80% у травні 2023 року до 45% цього року. Падіння рейтингу, нібито, відбувається через складну ситуацію на фронті та економічні труднощі в країні.

Раніше "Телеграф" писав, що депутатка Євросолідарності висловилася про вибори в Україні. Офіційно партія Петра Порошенка не підтримує проведення виборів.