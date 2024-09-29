"При всій повазі...": Зеленський прокоментував можливе звільнення посла у США

Президент також розповів про свій візит до Пенсильванії

Президент України Володимир Зеленський не став обговорювати питання можливого звільнення українського посла Оксани Маркарової. На цю тему він може говорити лише зі спікером Верховної Ради.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. Президент підкреслив, що не хоче, щоб Україну втягували у виборчий процес у США.

"Я — президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, під час зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом той не порушував питання візиту Зеленського до Пенсильванії на оборонний завод. Президент України наголосив, що його візити до Пенсильванії та Юти не стосувалися виборів у США.

Нагадаємо, 25 вересня спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до Зеленського із закликом звільнити посолку України у США Оксану Маркарову після того, як вони відвідали завод в Пенсільванії. Він зазначив, що завод знаходиться в штаті, який вагається щодо того, кого підтримуватиме на президентських виборах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами Зеленського, Дональд Трамп буде підтримувати Україну, якщо виграє вибори та займе Білий дім. Він сказав, що не знає, що саме буде після виборів в США, та хто на них переможе, але підтримка Україна збережеться.