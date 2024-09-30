Лето задерживается: в Украине сохранится аномальное тепло, но не везде

Известный синоптик озвучил прогноз на первые 10 дней октября

Первая декада октября на большей части территории Украины ожидается достаточно тёплой, особенно в восточных и южных областях. С юго-востока к нам будет поступать тепло из южных широт. В то же время, западные области Украины окажутся под влиянием более прохладного воздуха со Скандинавского полуострова. Кроме того, здесь чаще будут проходить атмосферные фронты и выпадать осадки.

В целом, вся первая декада октября ожидается теплее нормы на 4 – 6 °С, в западной части на 1 – 3 °С ниже нормы. Об этом известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии сайту "Телеграф".

По словам синоптика, дожди распределятся по территории страны неравномерно. Дефицит осадков будет в юго-восточных регионах. Здесь также сохранится наивысший уровень пожарной опасности и неблагоприятные условия для развития озимых культур. Больше всего осадков ожидается в юго-западных и западных областях.

Во вторник, 1 октября, под влиянием черноморского циклона и его атмосферных фронтов ожидаются дожди местами в западных регионах, Одесской области и Крыму. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Устойчивый характер погоды стоит ожидать также со 2 по 4 октября. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +11…+17 °С, днём +20…+26 °С. В западной части ночью около +3…+9 °С, днём +12…+18 °С.

Днём 4 октября, а также в течение 5 и 6 октября влажные воздушные массы с Балканского полуострова станут причиной дождей на большей части территории страны, начиная с западных регионов. И только на юго-востоке продолжится засушливый период с летней температурой воздуха. На Правобережье установится классическая осенняя погода с преобладанием облачного неба и небольших дождей, в то время как на Левобережье Украины продолжится метеорологическое лето.

С 7 по 10 октября серьезных изменений в синоптических условиях не прогнозируется. По-прежнему будет господствовать аномально тёплая погода, но постепенно средняя температура начнёт понижаться из-за сезонных изменений, таких как сокращение светового дня и уменьшение высоты Солнца над горизонтом. На карте наглядно видно, насколько тёплым ожидается начало месяца в Восточной Европе:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в Украине. Согласно их прогнозам, количество осадков ожидается в пределах нормы.