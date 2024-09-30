МК "Волошкове поле" вперше взяла участь у квартальній зустрічі EUCOLAIT в Брюсселі

Молочна компанія "Волошкове поле" вперше взяла участь у квартальній зустрічі Європейської асоціації молочних трейдерів (Eucolait) в Брюсселі.

Зустріч організована Комітетом з євроінтеграції Спілки молочних підприємств України та пройшла у Брюсселі 23-24 вересня.

На запрошення генерального секретаря Eucolait, Юкка Лікітало, у події взяли участь представники чотирьох провідних українських експортерів молочної продукції: "Волошкове Поле", Terra Food, КОМО та Ukrproduct Group. Українська делегація представила окрему презентацію, присвячену поточній проблематиці українського молочного сектору.

Як розповіла директорка з експорту молочної компанії "Волошкове поле" Ірина Віхтюк, під час конференції українські виробники мали можливість поспілкуватися про нагальні проблеми молочного ринку як у неформальному просторі так, і офіційно.

"На конференції були представлені цікаві доповіді від аналітичних агенцій та представників міжнародних трейдерів про фактичні результати розвитку ринку ЄС, так і глобальних ринків. Також ми багато говорили про проблеми молочного ринку ЄС, що актуальні зараз (поголівʼя, надої,вартість молока, хвороби тварин, реалізація продукції в країнах ЄС та за межами). Українська делегація також презентувала нашим європейським колегам аналітику по українському молочному ринку, і можу сказати, що вона викликала велику зацікавленість зі сторони представників країн ЄС та міжнародних трейдерів. Дякуємо організаторам конференції EUCOLAIT та СМПУ за надану можливість", — зазначила Ірина Віхтюк.

І зазначила, що завдяки зустрічі молочна компанія "Волошкове поле" мала можливість провести зустрічі з такими європейськими компаніями як Hoogwegt, Interfood, Friesland Campina, Numidia, Dana Dairy та інші.

Як додав генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" та голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов, такі зустрічі дуже важливі для розвитку партнерств та співпраці між українськими та європейськими молочними компаніями.

"Метою нашої роботи на найближчі роки є поступова інтеграція українських виробників на європейські ринки. Для того, щоб коли Україна стане членом ЄС та кордони зникнуть, українські молочні виробники були готові до роботи в нових умовах та могли знайти своє місце на ринках ЄС, були конкурентними. Тому, діалог на рівні виробників, на рівні асоціацій дуже важливий, він дозволяє створювати нові партнерства, просувати українську продукцію на європейські ринки вже зараз. Українським виробникам є що запропонувати європейському споживачеві, а тому така наша робота — триватиме", — підкреслив голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов.