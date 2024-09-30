МК "Волошковое поле" впервые приняла участие в квартальной встрече EUCOLAIT в Брюсселе

Молочная компания "Волошковое поле" впервые приняла участие в квартальной встрече Европейской ассоциации молочных трейдеров (Eucolait) в Брюсселе.

Встреча организована Комитетом по евроинтеграции Союза молочных предприятий Украины и прошла в Брюсселе 23-24 сентября.

По приглашению генерального секретаря Eucolait, Юкка Ликитало, в мероприятии приняли участие представители четырех ведущих украинских экспортеров молочной продукции: "Волошковое Поле", Terra Food, КОМО и Ukrproduct Group. Украинская делегация представила отдельную презентацию, посвященную текущей проблематике украинского молочного сектора.

Как рассказала директор по экспорту молочной компании "Волошковое поле" Ирина Вихтюк, во время конференции украинские производители имели возможность пообщаться о неотложных проблемах молочного рынка как в неформальном пространстве так, и официально.

"На конференции были представлены интересные доклады от аналитических агентств и представителей международных трейдеров о фактических результатах развития рынка ЕС, так и глобальных рынков. Также мы много говорили об актуальных сейчас проблемах молочного рынка ЕС (поголовье, надои, стоимость молока, болезни животных, реализация продукции в странах ЕС и за пределами). Украинская делегация также презентовала нашим европейским коллегам аналитику по украинскому молочному рынку, и могу сказать, что она вызвала большой интерес со стороны представителей стран ЕС и международных трейдеров Спасибо организаторам конференции EUCOLAIT и СМПУ за предоставленную возможность", — отметила Ирина Вихтюк.

И отметила, что благодаря встрече молочная компания "Волошковое поле" имела возможность провести встречи с такими европейскими компаниями как Hoogwegt, Interfood, Friesland Campina, Numidia, Dana Dairy и другие.

Как добавил генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" и председатель Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов, такие встречи очень важны для развития партнерств и сотрудничества между украинскими и европейскими молочными компаниями.

"Цель нашей работы на ближайшие годы является постепенная интеграция украинских производителей на европейские рынки. Для того чтобы, когда Украина станет членом ЕС и границы исчезнут, украинские молочные производители были готовы к работе в новых условиях и могли найти свое место на рынках ЕС, были конкурентными. Поэтому диалог на уровне производителей, на уровне ассоциаций очень важен, он позволяет создавать новые партнерства, продвигать украинскую продукцию на европейские рынки уже сейчас. Украинским производителям есть, что предложить европейскому потребителю, а потому такая наша работа – будет продолжаться", — подчеркнул председатель Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов.