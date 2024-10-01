Умєров звільняє чотирьох своїх заступників: як він пояснив кадрові зміни

Всього в нього вісім заступників

Глава Міноборони Рустем Умєров заявив про звільнення чотирьох своїх заступників. Про нові призначення, включно із заступниками міністра, він пообіцяв повідомити окремо.

"Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни" — написав міністр оборони на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря).

Станіслав Гайдер

Олександр Сергій

Юрій Джигир

Людмила Дараган

Умєров також повідомив, що реформують систему оборонних закупівель. Зокрема, "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони.

"Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО. Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", — додав міністр оборони.

Як розповідав "Телеграф", протягом останніх тижнів в українському політикумі ходять чутки про можливе звільнення самого Умєрова. Проте в його оточенні цю інформацію спростовували. Водночас Telegram-канал "Джокер" стверджує, що новим міністром оборони нібито буде призначено віцепрем’єра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.