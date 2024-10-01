Комісію можна пройти не лише у військовій установі: що змінилося у ВЛК

Тепер медичні та військові документи можна передавати в електронній формі

У травня цього року змінилися правила проходження військово-лікарської комісії, яка визначає придатність громадян до військової служби. Головне нововведення полягає у розширенні можливостей для проведення медичних оглядів.

Зміни передбачені наказом Міністерства оборони №402. Тепер ВЛК можуть здійснювати не лише військові комісії, а й гарнізонні комісії, які функціонують у цивільних медичних закладах.

Це рішення дозволяє значно розширити доступ до медичних послуг, особливо в тих регіонах, де немає можливості пройти ВЛК у військових установах.

Ще одною зміною є впровадження електронного обігу медичних і військових документів. Відтепер ці документи можна передавати через спеціальні системи, що прискорює процес обробки даних.

Направлення на ВЛК зазвичай видають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які відповідають за координацію з військовозобов'язаними та резервістами. Особливо ретельно перевіряють тих, хто не має військово-облікових документів або перебуває у розшуку, оскільки їхній стан здоров'я та здатність проходити військову службу залишаються невідомими.

Нагадуємо, що на ВЛК військовозобов'язані мають пройти базовий медичний огляд, який включає аналізи на ВІЛ, гепатити, сифіліс, а також кардіограму і флюорографію.

Окрім цього, усі, хто проходить комісію, повинні обов'язково відвідати шістьох лікарів: офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хірурга, невропатолога та психіатра. Це основний склад медичної комісії.

Якщо під час обстеження виявлять проблеми зі здоров'ям, людину можуть направити на додаткові аналізи або консультації до інших спеціалістів. Медична комісія приймає рішення про придатність до військової служби на основі результатів оглядів, аналізів та медичних висновків.

Для осіб з хронічними захворюваннями обов'язково потрібно надати відповідні медичні документи. Якщо захворювання не має значних симптомів, військовозобов'язаний може бути визнаний придатним до служби.

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