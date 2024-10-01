Комиссию можно пройти не только в военном учреждении: что изменилось в ВВК

Теперь медицинские и военные документы можно передавать в электронной форме

В мае этого года изменились правила прохождения военно-врачебной комиссии, определяющей пригодность граждан к военной службе. Главное новшество заключается в расширении возможностей для проведения медицинских осмотров.

Изменения предусмотрены приказом Министерства обороны №402. Теперь ВВК могут осуществлять не только военные комиссии, но и гарнизонные комиссии, функционирующие в гражданских медицинских учреждениях.

Это решение позволяет значительно расширить доступ к медицинским услугам, особенно в тех регионах, где нет возможности пройти ВВК в военных учреждениях.

Еще одним изменением является внедрение электронного обращения медицинских и военных документов. Теперь эти документы можно передавать через специальные системы, что ускоряет процесс обработки данных.

Направления на ВВК обычно выдают территориальные центры комплектования и социальной поддержки, отвечающие за координацию с военнообязанными и резервистами. Особенно тщательно проверяют тех, кто не имеет военно-учетных документов или находится в розыске, поскольку их состояние здоровья и способность проходить военную службу остаются неизвестными.

Напоминаем, что на ВВК военнообязанные должны пройти базовое медицинское освидетельствование, включающее анализы на ВИЧ, гепатиты, сифилис, а также кардиограмму и флюорографию.

Кроме того, все проходящие комиссию должны обязательно посетить шестерых врачей: офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хирурга, невропатолога и психиатра. Это основной состав медицинской комиссии.

Если во время обследования выявят проблемы со здоровьем, человек может быть направлен на дополнительные анализы или консультации к другим специалистам. Медицинская комиссия принимает решение о пригодности к военной службе на основе результатов осмотров, анализов и медицинских выводов.

Для граждан с хроническими заболеваниями обязательно необходимо предоставить соответствующие медицинские документы. Если у заболевания нет значительных симптомов, военнообязанный может быть признан годным к службе.

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