Это не "тушенка": как правильно называть мясные консервы на украинском

Как правильно называть этот продукт на украинском?

В процессе совершенствования украинского языка и очищения его от русизмов часто возникают вопросы правильности употребления тех или иных слов. Одним из таких является слово "тушенка", которое многие считают русским.

Так как же сказать "тушенка" на украинском? "Телеграф" нашел правильное соответствие.

Правильный украинский аналог

На украинском языке правильно употреблять слово "тушкованка" или "тушене м'ясо".

Тушкованка – это существительное, точно соответствующее русскому слову "тушенка".

– это существительное, точно соответствующее русскому слову "тушенка". Тушеное мясо – это словосочетание, описывающее продукт более развернуто.

Также профессор Пономарив в своем блоге отмечает, что можно употреблять слово тушенина как соответствие к русскому "тушенку".

Этимология и словообразование

Слово "тушкованка" происходит от глагола "тушити", что означает готовить еду в собственном соке на малом огне:

глагол: тушкувати;

причастие: тушкований;

существительное: тушкованка.

Это словообразование полностью отвечает правилам украинского языка.

Использование в быту и торговле

Хотя слово "тушкованка" правильно с точки зрения украинского языка, оно еще не полностью вошло в широкое употребление. Часто можно увидеть на этикетках продуктов надпись "тушковане м'ясо" или просто "яловичина тушкована", "свинина тушкована" и т.д.

А тем временем употребление слова "тушкованка" вместо русизма "тушенка" – это маленький, но важный шаг к обогащению и очищению украинского языка. Однако, если вы сомневаетесь, всегда можно сказать "консервоване м'ясо" – это также правильно и понятно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском называть хлеб-"кирпичик". Ведь такого слова нет в нашем языке.