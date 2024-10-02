Похолодание и дожди: каким областям Украины не повезет с погодой 3 октября

Синоптики дали прогноз погоды на 3 октября

В четверг, 3 октября, погода в большей части областей Украины все еще будет теплой. Однако некоторые регионы накроют дожди, а днем температура воздуха будет достигать всего +15 градусов.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики обещают осадки в виде дождей в западной части страны. В остальной же в этот день будет облачно.

В центре ожидается до +22.. +23 градусов днем и до +8.. +10 градусов ночью. А течение дня будет переменная облачность.

В северной части Украины днем температура воздуха будет подниматься до +22. Ночью синоптики обещают от +8 до +10 градусов. Без осадков.

На юге погода порадует своим теплом. В дневное время столбики термометров будут подниматься до +24 градусов. К ночи похолодает до +10.. +12 градусов.

На востоке Украины ожидается до +25 градусов днем, а ночью — будет от +8 до +10. Без осадков. Весь день будет облачно.

В западных областях страны пройдет дождь. Температура воздуха будет подниматься днем всего до +16 градусов. А к ночи будет от +8 до +11.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в октябре.