Нарівні із цигарками: у ВООЗ хочуть обмежити вік використання смартфонів, у чому причина

Так організація пропонує боротися із негативним впливом соціальних мереж на психічне здоров’я молоді

У ВООЗ закликали країни запровадити вікові обмеження на використання смартфонів. Аналогію провели із продажем тютюнових виробів.

Так організація пропонує боротися з негативним впливом соціальних мереж на психічне здоров’я молоді. Про це пише Politico.

За словами представниці ВООЗ Наташі Аззопарді-Мускат, кількість випадків проблемної поведінки серед підлітків у Європі, пов’язаних з іграми та використанням соціальних мереж, зростає.

Дослідження ВООЗ показало, що понад 10% опитаних підлітків не можуть контролювати використання соціальних мереж та зазнають негативних наслідків. Особливо це стосується дівчат – 13%, порівняно з 9% у хлопців. Крім того, 12% підлітків виявили ознаки проблемної гри. Причому хлопці вдвічі частіше за дівчат демонструють цю поведінку.

Тому, каже представниця організації, країнам слід черпати натхнення з інших областей охорони здоров’я, де законодавство допомогло боротися з потенційно згубними звичками. Наприклад, із законів про тютюн.

ВООЗ пропонує запровадити вікові обмеження, контроль за цінами та організувати заборонені зони для використання смартфонів.

Аззопарді-Мускат зазначила, що необхідно діяти швидко, не очікуючи на остаточні результати досліджень, адже вплив на здоров’я вже очевидний.

За даними The Telegraph, 74% британських дітей гуляють на вулиці менше години на день. Для порівняння, за рекомендацією ООН, стільки мінімально має тривати час прогулянок для ув’язнених європейських в’язниць. При цьому 18% дітей взагалі регулярно не бувають на вулиці, а проводять весь вільний час за гаджетами.

Раніше "Телеграф" писав, чому власникам смартфонів варто напружитися.