Наравне с сигаретами: в ВОЗ хотят ограничить возраст использования смартфонов, в чем причина

Так организация предлагает бороться с негативным влиянием социальных сетей на психическое здоровье молодежи

В ВОЗ призвали страны ввести возрастные ограничения на использование смартфонов. Аналогию провели с продажей табачных изделий.

Так организация предлагает бороться с негативным влиянием социальных сетей на психическое здоровье молодежи. Об этом пишет Рolitico.

По словам представительницы ВОЗ Наташи Аззопарди-Мускат, число случаев проблемного поведения среди подростков в Европе, связанных с играми и использованием социальных сетей, растет.

Исследование ВОЗ показало, что более 10% опрошенных подростков не могут контролировать использование социальных сетей и испытывают негативные последствия. Особенно это касается девушек – 13% по сравнению с 9% у ребят. Кроме того, 12% подростков выявили признаки проблемной игры. Причем парни вдвое чаще девушек демонстрируют это поведение.

Поэтому, говорит представительница организации, странам следует черпать вдохновение из других областей общественного здравоохранения, где законодательство помогло бороться с потенциально пагубными привычками. Например, из законов о табаке.

ВОЗ предлагает ввести возрастные ограничения, контроль за ценами и организовать запрещенные зоны для использования смартфонов.

Аззопарди-Мускат отметила, что необходимо действовать быстро, не ожидая окончательных результатов исследований, ведь влияние на здоровье уже очевидно.

По данным The Telegraph, 74% британских детей гуляют на улице меньше часа в день. Для сравнения, по рекомендации ООН, столько минимально должно продлиться время прогулок для заключенных европейских тюрем. При этом 18% детей вообще регулярно не бывают на улице, а проводят все свободное время по гаджетам.

Ранее "Телеграф" писал, почему владельцам смартфонов стоит напрячься.