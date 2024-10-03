Наравне с сигаретами: в ВОЗ хотят ограничить возраст использования смартфонов, в чем причина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Так организация предлагает бороться с негативным влиянием социальных сетей на психическое здоровье молодежи
В ВОЗ призвали страны ввести возрастные ограничения на использование смартфонов. Аналогию провели с продажей табачных изделий.
Так организация предлагает бороться с негативным влиянием социальных сетей на психическое здоровье молодежи. Об этом пишет Рolitico.
По словам представительницы ВОЗ Наташи Аззопарди-Мускат, число случаев проблемного поведения среди подростков в Европе, связанных с играми и использованием социальных сетей, растет.
Исследование ВОЗ показало, что более 10% опрошенных подростков не могут контролировать использование социальных сетей и испытывают негативные последствия. Особенно это касается девушек – 13% по сравнению с 9% у ребят. Кроме того, 12% подростков выявили признаки проблемной игры. Причем парни вдвое чаще девушек демонстрируют это поведение.
Поэтому, говорит представительница организации, странам следует черпать вдохновение из других областей общественного здравоохранения, где законодательство помогло бороться с потенциально пагубными привычками. Например, из законов о табаке.
ВОЗ предлагает ввести возрастные ограничения, контроль за ценами и организовать запрещенные зоны для использования смартфонов.
Аззопарди-Мускат отметила, что необходимо действовать быстро, не ожидая окончательных результатов исследований, ведь влияние на здоровье уже очевидно.
По данным The Telegraph, 74% британских детей гуляют на улице меньше часа в день. Для сравнения, по рекомендации ООН, столько минимально должно продлиться время прогулок для заключенных европейских тюрем. При этом 18% детей вообще регулярно не бывают на улице, а проводят все свободное время по гаджетам.
Ранее "Телеграф" писал, почему владельцам смартфонов стоит напрячься.