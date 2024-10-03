Підозрюють у розкраданні? На Тернопільщині розгорівся скандал навколо реабілітаційного центру для військових

Створення центру в селі Озерна підтримали 29 ветеранських організацій

На Тернопільщині управління стратегічних розслідувань стало на заваді відкриттю реабілітаційного центру для військових. Створення центру в селі Озерна погодили ще у березні поточного року, згодом виділили кошти на проведення капітального ремонту приміщення, що підходило під потреби центру.

16 серпня поточного року від управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області надійшов лист про недоцільне використання коштів та заклик до перегляду проведеної закупівлі. Про це повідомив виконувач обов’язків голови громади Назар Романів виданню "Суспільне".

"Лист був від управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, щоб ми переглянули доцільність проведеної закупівлі. Але ми вважаємо, що закону не порушили, оскільки ця закупівля йде, і в постанові Кабміну 590 реабілітація є одним з пріоритетних напрямків видатків. Кошти, які ми спрямували на реалізацію цього проєкту, переходили вільним залишком з 2023 року. Відповідно, ми їх спрямували на проведення капітального ремонту, оскільки реабілітація є одним із напрямків, на які можна спрямовувати вільний залишок", — розповів чиновник.

Голова обласної профспілки учасників бойових дій та військовослужбовців Євген Степанов зауважив, що ідею створення реабілітаційного центру в селі Озерна підтримали 29 ветеранських організацій Тернопільської області. Щоб довести правомірність створення центру довелося звертатися до правозахисників.

За словами адвокатки Олени Степанової, в управлінні стратегічних розслідувань в Тернопільській області їй не надали жодної інформації про те, за якими саме закупівлями вони визначили їх неефективними і нецільовими. Номер закупівлі також не надали.

Майбутній реабілітаційний центр

Водночас, у Тернопільській обласній військовій адміністрації заявили про всіляку підтримку у реалізації проєкту. Нині готують пакет документів, щоб підрядна організація змогла розпочати будівельні роботи із реконструкції медзакладу в реабілітаційний центр.

При цьому, на запит журналістів "Суспільне" в управлінні стратегічних розслідувань в Тернопільській області відповіли, що лист нібито мав "рекомендаційний характер".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Одещині у бійців вкрали 4 млн грн. ДБР розбирається з начальством військової частини.