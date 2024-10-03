Подозревают в хищении? В Тернопольской области разгорелся скандал вокруг реабилитационного центра для военных

Создание центра в селе Озерная поддержали 29 ветеранских организаций

На Тернопольщине управление стратегических расследований помешало открытию реабилитационного центра для военных. Создание центра в селе Озерная согласовали еще в марте текущего года, затем выделили средства на проведение капитального ремонта помещения, которое подходило под нужды центра.

16 августа текущего года от управления стратегических расследований в Тернопольской области поступило письмо о нецелесообразном использовании средств и призыве к пересмотру проведенной закупки. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы общины Назар Романов изданию "Суспільне".

"Письмо было от управления стратегических расследований в Тернопольской области, чтобы мы пересмотрели целесообразность проведенной закупки. Но мы считаем, что закона не нарушили, поскольку эта закупка идет, и в постановлении Кабмина 590 реабилитация является одним из приоритетных направлений расходов. Средства, которые мы направили на реализацию этого проекта переходили свободным остатком с 2023 года. Соответственно, мы их направили на проведение капитального ремонта, поскольку реабилитация является одним из направлений, на которые можно направлять свободный остаток", — рассказал чиновник.

Глава областного профсоюза участников боевых действий и военнослужащих Евгений Степанов отметил, что идею создания реабилитационного центра в селе Озерная поддержали 29 ветеранских организаций Тернопольской области. Чтобы доказать правомерность создания центра, пришлось обращаться к правозащитникам.

По словам адвоката Елены Степановой, в управлении стратегических расследований в Тернопольской области ей не предоставили никакой информации о том, по каким именно закупкам они определили их неэффективными и нецелевыми. Номер закупки также не предоставили.

Будущий реабилитационный центр

В то же время, в Тернопольской областной военной администрации заявили о всяческой поддержке в реализации проекта. Сейчас готовят пакет документов, чтобы подрядная организация смогла приступить к строительным работам по реконструкции медучреждения в реабилитационный центр.

При этом, на запрос журналистов "Суспільне" в управлении стратегических расследований в Тернопольской области ответили, что письмо якобы носило "рекомендательный характер".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одесской области у бойцов украли 4 млн грн. ДБР разбирается с начальством воинской части.