Підозрюваному у розкраданні 56 млн грн голові АМКУ обрали запобіжний захід: подробиці

На нього поклали низку інших обов'язків

У середу, 28 серпня, голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень та зобов’язання носити електронний браслет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що детективи НАБУ, за погодженням прокурора САП, просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 120 млн гривень. Суд відмовив у задоволенні клопотання і обрав заставу. Прокурори збираються оскаржити це рішення.

"У задоволенні клопотання відмовити. Застосувати до підозрюваного Павла Кириленка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30,28 млн грн", – оголосив рішення суддя.

Окрім цього, на Кириленка також поклали низку обов'язків:

прибувати за першою вимогою;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботою;

не відлучатися з Києва без дозволу; утримуватися від спілкування зі свідками;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Що передувало

14 серпня, Павлу Кириленку детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларування недостовірної інформації чинному голові державного органу зі спеціальним статусом.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Загалом вартість активів склала 61,7 млн гривень. Проте законні доходи чиновника та членів його сім’ї не дозволяли робити такі дорогі покупки.

Зазначимо, що у березні поточного року журналісти "Схем" опублікували розслідування, згідно з яким сім’я Павла Кириленка, який змінив посаду голови Донецької ОВА на голову АМКУ, за останні кілька років "обросла" майном більш ніж на 70 млн гривень. При цьому нерухомість у родичів Кириленка почала з’являтися ще коли очолював Донецьку ОДА. Також журналісти встановили, що частину всього майна користується сам Кириленко, хоч і не вказує це у декларації.

Раніше "Телеграф" писав, що командира львівського "Беркута" Ростислава Пацеляка, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані, відпустили на волю під заставу в 1 млн грн.