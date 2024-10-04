Ігнат загадково прокоментував зменшення кількості збитих дронів: "Падають просто"

Він був немногословний

Росіяни щоночі атакують Україну безпілотниками. Проте останніми днями, згідно з офіційними повідомленнями, українська ППО стала збивати менше російських ударних дронів.

"Телеграф" розпитав про причини цього явища колишнього речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Він відповів, чи є привід для занепокоєння.

Нагадаємо, за даними Повітряних Сил ЗС України, вночі 4 жовтня російська армія атакувала Україну 19-ма "шахедами". Зазначається, що 9 ударних БпЛА було збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. Ще 7 ворожих безпілотників було локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ.

Кореспондент "Телеграфа" зв'язався із Юрієм Ігнатом та спитав, треба радіти, чи насторожитися через меншу, ніж раніше, кількість збитих "шахедів". Ексспікер Повітряних Сил відповів, що причин для занепокоєння немає.

"Падають просто", — коротко та загадково додав він.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 4 жовтня росіяни намагалися вдарити безпілотниками по Києву. Працювала ППО, через падіння уламків ворожого дрона сталося займання на балконі багатоповерхівки.