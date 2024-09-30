Зможуть запускати десятками на добу: росіяни наростили виробництво "Шахедів"

Дронов в Українському небі побільшає

Росіяни нарощують виробництво дронів типу "Шахед". Тепер вони щодня можуть запустити по 50 таких БПЛА або навіть більше.

Про це сказав в інтерв’ю головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, в особливій економічній зоні "Алабуга" росіяни зібрали 6 тисяч дронів на рік раніше, ніж було заплановано.

"Це означає, що загроза значно більша, ніж один у 6 тисяч разів. Як можна сказати, наскільки загрозливо стало? Ворог може запускати, виходячи з цього, по 50 таких дронів щодобово більше", — сказав він.

Катков додав, що виробництво лише нарощуватиметься, враховуючи скільки грошей росіяни вкладають в "Алабугу". Водночас він зазначив, що для України це нелегка ціль, хоча ЗСУ вже завдавали ударів по ній.

Щоб змусити росіян зупинити виробництво, удари мають стати методичними та потужнішими, оскільки треба саме знищити виробничу будівлю.

"Від того, що навіть там умовну стінку проломити, ну їм буде холодно, але вони від цього не перестануть працювати", — сказав експерт.

Проблема також може ускладнюватися тим, що різні елементи можуть проводитись у різних будівлях, тобто одного удару буде недостатньо.

Як повідомлялося раніше, на Заході нещодавно схаменулися через те, що на нових російських дронах виявили китайські двигуни. Проте експерти зазначили, що китайські двигуни стояли і на старих дронах, а тому ця ситуація свідчить лише про те, наскільки повільно працює західна розвідка.