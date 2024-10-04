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Топмодель, топменеджер і топновина: як тепер правильно писати ці слова

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Топмодель та топменеджер
Топмодель та топменеджер. Фото Колаж "Телеграфу"

Як тепер правильно писати модні слова з частинкою "топ"

Як виявилося, прості слова з частиною "топ" можуть викликати чимало запитань у написанні. Багато хто за звичкою продовжує писати такі слова через дефіс, але що каже з цього приводу чинний правопис?

"Телеграф" розбирався, як правильно писати слова на кшталт "топмодель". Адже грамотне написання демонструє нашу обізнаність з сучасними правилами.

Як правильно писати

Згідно з чинним українським правописом, слова з першою частиною "топ" пишемо разом. Частина "топ" приєдналася до тих префіксів, як "супер", "мега" та "ультра", а вони зі словами пишуться разом. Це стосується всіх слів, де "топ" виступає у значенні "найкращий", "головний" або "найвищий".

Отже, пишемо разом:

  • топменеджер.
  • топмодель,
  • топновина,
  • топгравець,
  • топблогер,
  • топспікер,
  • топрейтинг,
  • топпозиція,
  • топкоманда,
  • топспеціаліст.

Особливі випадки

Важливо розрізняти:

  • складні слова з "топ": топменеджер (разом),
  • словосполучення зі словом "топ": топ продажів (окремо).

А як же "топ 10"?

Окремо пишемо:

  • топ 100 фільмів,
  • топ 5 книжок,
  • топ 3 ресторани.

Чому? Бо тут "топ" – це окреме слово зі значенням "рейтинг", "список найкращих". Але краще замінити їх словами "сотня", "десяток", "трійка".

Правило написання слів з частиною "топ" – одне з тих, які варто запам'ятати для грамотного письма. Воно просте: усі такі слова відтепер пишемо разом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно писати інтернет-терміни за новим правописом. Більшість досі плутаються: "веб-сайт" чи "вебсайт".

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#Українська мова #Правила #Мова