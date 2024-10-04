Топмодель, топменеджер і топновина: як тепер правильно писати ці слова

Як тепер правильно писати модні слова з частинкою "топ"

Як виявилося, прості слова з частиною "топ" можуть викликати чимало запитань у написанні. Багато хто за звичкою продовжує писати такі слова через дефіс, але що каже з цього приводу чинний правопис?

"Телеграф" розбирався, як правильно писати слова на кшталт "топмодель". Адже грамотне написання демонструє нашу обізнаність з сучасними правилами.

Як правильно писати

Згідно з чинним українським правописом, слова з першою частиною "топ" пишемо разом. Частина "топ" приєдналася до тих префіксів, як "супер", "мега" та "ультра", а вони зі словами пишуться разом. Це стосується всіх слів, де "топ" виступає у значенні "найкращий", "головний" або "найвищий".

Отже, пишемо разом:

топменеджер.

топмодель,

топновина,

топгравець,

топблогер,

топспікер,

топрейтинг,

топпозиція,

топкоманда,

топспеціаліст.

Особливі випадки

Важливо розрізняти:

складні слова з "топ": топменеджер (разом),

словосполучення зі словом "топ": топ продажів (окремо).

А як же "топ 10"?

Окремо пишемо:

топ 100 фільмів,

топ 5 книжок,

топ 3 ресторани.

Чому? Бо тут "топ" – це окреме слово зі значенням "рейтинг", "список найкращих". Але краще замінити їх словами "сотня", "десяток", "трійка".

Правило написання слів з частиною "топ" – одне з тих, які варто запам'ятати для грамотного письма. Воно просте: усі такі слова відтепер пишемо разом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно писати інтернет-терміни за новим правописом. Більшість досі плутаються: "веб-сайт" чи "вебсайт".