Топмодель, топменеджер и топновость: как теперь правильно писать эти слова

Как теперь правильно писать модные слова с частицей "топ"

Как оказалось, простые слова с частицей "топ" могут вызвать немало вопросов в написании. Многие по привычке продолжают писать такие слова через дефис, но что говорит по этому поводу действующее правописание?

"Телеграф" разбирался, как правильно писать слова типа "топмодель". Ведь грамотное написание демонстрирует нашу осведомленность о современных правилах.

Как правильно писать

Согласно действующему украинскому правописанию, слова с первой частью "топ" пишем слитно. Часть "топ" присоединилась к таким префиксам, как "супер", "мега" и "ультра", а они со словами пишутся слитно. Это касается всех слов, где "топ" выступает в значении "лучший", "главный" или "высший".

Итак, пишем вместе:

топменеджер.

топмодель,

топновина,

топгравець,

топблогер,

топспікер,

топрейтинг,

топпозиція,

топкоманда,

топспеціаліст.

Особые случаи

Важно различать:

сложные слова из "топ": топменеджер (слитно),

словосочетание со словом "топ": топ продаж (раздельно).

А как же "топ 10"?

Разельно пишем:

топ 100 фильмов,

топ 5 книг,

топ 3 ресторана.

Почему? Потому что здесь "топ" – это отдельное слово со значением "рейтинг", "список лучших". Но лучше заменить их словами "сотня", "десяток", "трійка".

Правило написания слов с частью "топ" – одно из тех, которые следует запомнить для грамотного письма. Оно простое: все такие слова теперь пишем слитно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно писать интернет-термины по новому правописанию. Большинство до сих пор путаются: "веб-сайт" или "вебсайт".