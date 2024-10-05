Повесток по почте станет еще больше: десятки тысяч человек скоро получат свое приглашение

Документы были сформированы с помощью Реестра военнообязанных

Министерство обороны Украины сформировало и отправило "Укрпочте" еще 70 тыс. повесток. У документов есть электронные подписи начальников ТЦК и QR-код, которые, по желанию, можно проверить через камеру смартфона и приложение "Резерв+".

Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages. Отмечается, что повестки были сформированы с помощью Реестра военнообязанных.

"По имеющейся в UMP информации, в алгоритмах формирования повесток обнаружены некоторые проблемы. В частности, повестки формируются в том числе и на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу", — пишет издание.

В то же время, ныне неизвестно как работает механизм отбора военнообязанных на имя которых формируется повестка. Ранее заявлялось, что это может быть принцип "лотереи" — некий "рандомайзер", который случайно будет выбирать лиц среди военнообязанных, отвечающих требованиям мобилизации.

Напомним, в середине сентября в Министерстве обороны Украины рассказали о работе над тем, чтобы генерировать повестки в электронном реестре "Оберег", подписывать их цифровой подписью начальника ТЦК и передавать на централизованную печать и доставку через "Укрпочту". При этом в очередной раз отмечалось, что повестки в приложении "Резерв+" не предусмотрены.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что Украина не должна снижать мобилизационный возраст, если в этом нет критической потребности. Такое заявление сделал экс-головком Валерий Залужный.