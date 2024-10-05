Якою буде погода в Києві на вихідних та коли чекати на перші заморозки: синоптики дали прогноз

Сильних опадів не очікується

На вихідних частину України накриють опади. У Києві можливий дощ, проте температура повітря буде досить високою.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у Київській області вітер буде північно-східним, 5-10 м/с. В Києві стовпчики термометрів вдень будуть показувати 17-19 градусів із позначкою "плюс", по області — +16 +21.

Слабкий дощ 5 жовтня розпочнеться у столиці, за прогнозом метеосайту meteofor.com.ua, о 15-й годині. Сильних опадів не очікується.

Не прогнозують синоптики у жовтні й перших заморозків у столиці. Найнижча температура місяця — +1 градус, і то вона буде 31 жовтня. Перші "мінуси", за попередніми прогнозами очікуються в столиці аж 23 листопада — вночі буде -1. Найнижча температура листопада у Києві прогнозується на рівні 3 градусів морозу, вона очікується вночі 30 числа.

Раніше "Телеграф", розповідав, якою буде погода в Україні на вихідних 5-6 жовтня. Вона буде контрастною, в частині країни — майже літо, у деяких регіонах повітря прогріється до 28 градусів з позначкою "плюс". Водночас інші регіони охоплять дощі та холод.