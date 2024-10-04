Підмочить добряче: яким регіонам не пощастить з погодою 5 жовтня

Температура повітря залишатиметься досить комфортною

Перші вихідні жовтня принесуть в Україну значні зміни погоди. Уже в суботу, 5 жовтня, циклон з півдня принесе дощі у більшість регіонів країни, подекуди з грозами.

Попри похмуру погоду, температура повітря залишатиметься досить комфортною. Про це у своєму дописі в соцмережах повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погодні умови 5 жовтня будуть вкрай нестабільними. Західні та північні області зустрінуть дощі, тоді як на сході та південному сході переважатиме суха погода.

Прогноз опадів на 5 жовтня за даними Ventusky

Температура повітря також відрізнятиметься: найвищі показники очікуються на сході та півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +24…+28°C. Натомість західні регіони відчують прохолоду — тут максимальна температура не перевищить +11…+17°C.

Захід України

На заході країни погода буде найпрохолоднішою. Очікується мінлива хмарність та помірні дощі. Температура повітря вночі становитиме +10…+12°C, а вдень підніметься лише до +15…+17°C. Вітер північно-східний, помірний.

Північ України

Північні області зустрінуть суботу змінною хмарністю та періодичними дощами. Нічна температура коливатиметься в межах +11…+15°C. Вдень повітря прогріється до +13…+21°C. У Києві синоптики прогнозують дощову погоду з температурою +14…+16°C вночі та +17…+19°C вдень.

Центр України

Центральна частина країни опиниться під впливом циклону. Тут очікується мінлива хмарність, помірні дощі та грози. Температура вночі становитиме +14…+17°C, а вдень підніметься до +24…+26°C. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Південь України

На півдні погода буде найтеплішою, хоча й нестабільною. Мінлива хмарність без опадів чергуватиметься з помірними дощами та грозами в окремих районах. Нічна температура не опуститься нижче +15…+17°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+27°C.

Схід України

Східні області залишаться осторонь циклону. Тут прогнозується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі становитиме +11…+13°C, а вдень повітря прогріється до +24…+26°C.

Погода на 5 жовтня, Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про можливі сильні магнітні бурі 5-6 жовтня. З огляду на нестабільну погоду та коливання атмосферного тиску, людям із серцево-судинними захворюваннями рекомендується бути особливо уважними до свого самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на початку жовтня в Україні. Про це розповів відомий український синоптик Ігор Кибальчич.