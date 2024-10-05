Какая будет погода в Киеве на выходных и когда ждать первых заморозков: синоптики дали прогноз

Сильных осадков не ожидается

На выходных часть Украины накроют осадки. В Киеве возможен дождь, но температура воздуха будет достаточно высокой.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киевской области ветер будет северо-восточным, 5-10 м/с. В Киеве столбики термометров днем будут показывать 17-19 градусов с отметкой "плюс", по области — +16 +21.

Слабый дождь 5 октября начнется в столице, по прогнозу метеосайта meteofor.com.ua, в 15 часов. Сильных осадков не ожидается.

Не прогнозируют синоптики в октябре и первых заморозков в столице. Самая низкая температура месяца — +1 градус, и то она будет 31 октября. Первые "минусы", по предварительным прогнозам, ожидаются в столице аж 23 ноября — ночью будет -1. Самая низкая температура ноября в Киеве прогнозируется на уровне 3 градусов мороза, она ожидается ночью 30 числа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Украине на выходных 5-6 октября. Она будет контрастной, в части страны — почти лето, некоторых регионах воздух прогреется до 28 градусов с отметкой плюс. В то же время другие регионы охватят дожди и холод.