Студентів НАУ в Києві переселяють: очільниця вишу пояснила "Телеграфу" скандал

Студентки показали нелюдські умови проживання, а Семенова каже, що це вимушене рішення

Національний авіаційний університет опинився в епіцентрі скандалу через рішення про дострокове завершення першого семестру та масове переселення студентів з гуртожитків. Виконувачка обов'язків ректора НАУ Ксенія Семенова оголосила про необхідність звільнення житлових приміщень на зимовий період. Причиною такого кроку стали можливі проблеми з електропостачанням, опаленням та водою.

Рішення керівництва викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах та обурення серед студентів і навіть звинувачення у тому, що НАУ продає хороші гуртожитки, а переселяє студентів у кімнати з нелюдськими умовами. "Телеграф" розпитав Ксенію Семенову, чи дійсно це рішення є таким необхідним, і чому керівництво пішло на непопулярні кроки.

Що буде зі студентами НАУ взимку?

"У нас 12 гуртожитків і 8000 мешканців. За критичної ситуації в Києві з опаленням та електрикою ми не зможемо забезпечити нормальні умови проживання такій кількості людей", — пояснила Ксенія Семенова.

За її словами, університет не має додаткового фінансування для придбання промислових генераторів та пального, які могли б частково розв'язати проблему. Для безперебійної роботи закладу потрібно щонайменше 12 таких пристроїв.

Керівництво вишу гарантує збереження місць у гуртожитках за всіма студентами. Вартість проживання також залишиться незмінною відповідно до чинного наказу Міністерства освіти та науки.

До того ж на період зими житло надаватимуть лише тим студентам, які не мають альтернативного місця проживання. Інших просять покинути гуртожитки на час зимових канікул і поїхати додому.

Ксенія Семенова зазначила, що навіть наступного року нормально працювати університет зможе тільки маючи автономну систему електроживлення і тепла. Тому наразі НАУ працює з американськими партнерами над створенням автономної системи електроживлення та теплопостачання. "Університет перетворюється на потужний центр інновацій та розробок для бізнесу. Без надійної енергосистеми ми не зможемо функціонувати", — наголосила Семенова.

Щодо тих фото жахливих умов, які ширяться мережею, то очільниця ВНЗ так прокоментувала це: "В НАУ дуже різний стан гуртожитків і кімнат. Є блочного типу в хорошому стані, є гуртожитки, де колись розміщували будівельників, і вони в жахливому стані", — зазначила Семенова. За її словами, звинувачення у переселенні студентів з хороших кімнат у погані задля здачі приміщень в оренду — це маніпуляція. Керівниця вишу наголосила, що кімнати різної якості є як у нижніх, так і у верхніх гуртожитках.

Чому ж не почали навчальний рік у липні, наприклад? На це Семенова відповіла, що такі думки були, але і студенти, і викладачі були проти. "Почали трохи раніше, з 25 серпня. Розуміємо, що щільний семестр — це складно, тому сесію продовжуємо до середини січня в онлайн режимі для тих хто не встигне поздавати все".

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "До бою йдуть лише "старики" Талашко. Він був звинувачений в домаганнях до студенток.