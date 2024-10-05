Працює у сімейному таборі та виховує трьох доньок: як виглядає дружина першого віцеспікера Ради Корнієнка (фото)

Жінка займалася викладацькою діяльністю

Багато дружин українських політиків вважають за краще залишатися в тіні, уникаючи зайвої уваги з боку громадськості. Наприклад, про дружину голови Верховної Ради Руслана Стефанчука відомо не так багато, як про кохану віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина депутата та чим займається. Ми дізналися, скільки вже років вони одружені.

Як виглядає дружина Олександра Корнієнка

Про особисте життя колишнього голови політичної партії "Слуга народу" та першого віцеспікера Ради Олександра Корнієнка відомо мало. У 2007 році він одружився з дівчиною Ольгою, родом із Черкас.

Його дружина закінчила Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького і працювала викладачем спочатку у Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту, а згодом на Черкаському факультеті Національного університету "Одеська юридична академія". У 2017 році Ольга була доцентом кафедри історії та теорії держави та права в університеті "КРОК" у Києві. З 2012 року вона є кандидатом юридичних наук.

Дружина депутата Олександра Корнієнка

На сторінці Ольги Корнієнко (Колосової) в Instagram зазначено, що зараз вона є ком’юніті-менеджером у сімейному психологічному таборі "Канікули душі". Жінка займається координацією участі сімей, а також проводить майстерні програми для дітей та батьків.

Олександр Корнієнко разом із дружиною та маленькою донькою

У неї у профілі вказано, що вона "мама трьох чудових дівчаток", у відкритих джерелах інформації про те, що Корнієнко став батьком втретє немає. На своїй сторінці у Facebook депутат у 2023 році публікував сімейні кадри, показуючи дружину та двох доньок, тому судячи з усього, поповнення в сім’ї відбулося нещодавно, але вони не стали це афішувати. Дівчаток звуть Кіра, Владислава та Ніка.

Олександр Корнієнко з дружиною Ольгою та дітьми

Судячи з декларації за 2020 рік, дружина першого віц-спікера парламенту заробила від підприємницької діяльності понад 700 тисяч гривень, понад 21 тисячу вона отримала за роботу в університеті "КРОК" та понад 33 тисячі гривень склали державні та соціальні допомоги та виплати. Також Ольга Корнієнко володіє двома квартирами, одна знаходиться у Києві, а друга у Черкасах.

Ольга Корнієнко (Колосова) працює з дітьми

Ольна Корнієнко подарувала віцеспікеру Ради трьох доньок

"Телеграф" писав раніше, як виглядає і чим займається дружина Буданова, яку отруїли важкими металами. Ми дізналися цікаві факти.