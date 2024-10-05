Воював за Україну, але з російським паспортом: де зараз і як виглядає актор Анатолій Пашинін

Актор не повернув українське громадянство попри проукраїнську позицію

Анатолій Пашинін — український актор, який став відомим завдяки ролям у російських фільмах. Саме через це його часто називають російським актором. Однак у 2014 році він прийняв рішення доєднатися до АТО і воював за Україну на Донбасі.

Актор раптово зник з медіапростору "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Анатолій Пашинін, як він виглядає і що каже про повномасштабне вторгнення.

Анатолій Пашинін — що відомо

Анатолій Пашинін народився 15 вересня 1978 року в місті Світловодськ, Кіровоградська область, Україна. Після закінчення школи він вступив до Запорізького індустріального інституту.Також навчався у Вищому театральному училищі ум. Щепкіна у Москві, після чого розпочав свою акторську діяльність у Росії.

Пашинін здобув популярність завдяки ролям у телесеріалах та фільмах, зокрема у таких проєктах, як "Грозові ворота", "Вогнеборці", "Украдене щастя", "Левова частка" та інших. Його акторська кар'єра в Росії складалася успішно, і він став впізнаваним серед глядачів.

Участь у війні

Коли розпочалася Революція Гідності у 2014 році, Анатолій Пашинін покинув Росію і долучився до батальйону "Арата" як доброволець. У 2017 році стало відомо, що він бере участь у бойових діях на Донбасі. Українське громадянство Пашинін не повернув, хоч і заявляв, що відчуває себе українцем.

Позиція щодо повномасштабного вторгнення

У 2022 році Пашинін записав відео, у якому звернувся до білорусів, де закликав не воювати проти України. Також на своїй сторінці в Facebook актор публікує дописи на різну українську тематику, однак пише їх російською.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз "Міс Україна" Інна Цимбалюк. Вона живе з одіозним російським олігархом та "крутить" дружбу з українофобом Олександром Буйновим.