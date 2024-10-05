Воевал за Украину, но с российским паспортом: где сейчас и как выглядит актер Анатолий Пашинин

Актер не вернул украинское гражданство, несмотря на проукраинскую позицию

Анатолий Пашинин — украинский актер, ставший известным благодаря ролям в российских фильмах. Именно поэтому его часто называют русским актером. Однако в 2014 году он принял решение присоединиться к АТО и воевал за Украину в Донбассе.

Актер внезапно исчез из медиапространства "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Анатолий Пашинин, как он выглядит и что говорит о полномасштабном вторжении.

Анатолий Пашинин — что известно

Анатолий Пашинин родился 15 сентября 1978 в городе Светловодск, Кировоградская область, Украина. После окончания школы он поступил в Запорожский индустриальный институт. Также учился в Высшем театральном училище ум. Щепкина в Москве, после чего начал свою актерскую деятельность в России.

Пашинин получил известность благодаря ролям в телесериалах и фильмах, в частности в таких проектах, как "Грозовые ворота", "Пожарные", "Украденное счастье", "Львиная доля" и других. Его актерская карьера в России складывалась успешно, и он стал узнаваемым среди зрителей.

Участие в войне

Когда началась Революция Достоинства в 2014 году, Анатолий Пашинин покинул Россию и присоединился к батальону Арата как доброволец. В 2017 году стало известно, что он участвует в боевых действиях в Донбассе. Украинское гражданство Пашинин не вернул, хотя и заявлял, что чувствует себя украинцем.

Позиция по полномасштабному вторжению

В 2022 году Пашинин записал видео, в котором обратился к белорусам, где призвал не воевать против Украины. Также на своей странице в Facebook актер публикует посты на разную украинскую тематику, однако пишет их по-русски.

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