Ви таких ще не чули: пʼять оригінальних імен для хлопчиків

Таких імен ви могли не знати

Красиві імена додають людині впевненості, дозволяють почувати себе особливим і привабливим. Нерідко серед милозвучних ймень є оригінальні варіанти, які рідко можна почути.

Вибір нестандартного імені для дитини — це можливість підкреслити її особистість, надати лідерських якостей. До того ж креативні ймення часто беруть початок у давній культурі. "Телеграф" поділиться п'ятьма оригінальними іменами для хлопчиків, якими ви можете назвати сина.

Аміль — найбільш ймовірно, виникло в арабській мові. Воно перекладається українською як "правитель" або "намісник". А в Азербайджані трактують це ім'я "володар". Перевага такого імені в тому, що воно поки що є рідкісним, тому можна виділити дитину серед інших.

— найбільш ймовірно, виникло в арабській мові. Воно перекладається українською як "правитель" або "намісник". А в Азербайджані трактують це ім'я "володар". Перевага такого імені в тому, що воно поки що є рідкісним, тому можна виділити дитину серед інших. Мілош — красиве чоловіче ім'я, яке чуємо не часто. Воно має 2 версії походження: перша — передбачає, що ймення має слов'янське походження від назви племені, а друга — що ім'я виникло в поляків. Трактується як "добра слава".

— красиве чоловіче ім'я, яке чуємо не часто. Воно має 2 версії походження: перша — передбачає, що ймення має слов'янське походження від назви племені, а друга — що ім'я виникло в поляків. Трактується як "добра слава". А от Даміан виникло в Давній Греції та має значення "присвячений Дамії". Так було звати богиню достатку та родючості. Також існує варіант, що ім'я — єврейське та означає "завойовник".

виникло в Давній Греції та має значення "присвячений Дамії". Так було звати богиню достатку та родючості. Також існує варіант, що ім'я — єврейське та означає "завойовник". Рожден — староукраїнське ім'я, що сформувалось від імені Родим. Має корінь "рід" та означає "народжений". Деякі лінгвісти схильні вважати, що Рожден бере початок з Грузії як змінений варіант арабського ймення Раджаб. У такому випадку означає "народжений у священний місяць".

— староукраїнське ім'я, що сформувалось від імені Родим. Має корінь "рід" та означає "народжений". Деякі лінгвісти схильні вважати, що Рожден бере початок з Грузії як змінений варіант арабського ймення Раджаб. У такому випадку означає "народжений у священний місяць". Іоанн — це незвичне ім'я, яке має давню історію та глибоке значення. Воно утворилося у староєврейській мові, від імені Йоханан. В українській означає "Господь милостивий".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яке значення мають українські прізвища, що виникли від тварин. Дослідники з'ясували цікаві факти.