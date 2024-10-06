Вы еще таких не слышали: пять оригинальных имен для мальчиков

Таких имен вы могли не знать

Красивые имена придают человеку уверенность, позволяют чувствовать себя особенным и привлекательным. Нередко среди благозвучных имён есть оригинальные варианты, которые редко услышишь.

Выбор нестандартного имени для ребенка – это возможность подчеркнуть его личность, придать лидерские качества. К тому же креативные имена часто берут начало в древней культуре. "Телеграф" поделится пятью оригинальными именами для мальчиков, которыми вы можете назвать сына.

Амиль – наиболее вероятно, возникло в арабском языке. Оно переводится на украинский как "правитель" или "наместник". А в Азербайджане трактуют это имя "обладатель". Преимущество такого имени в том, что оно — пока редкое, поэтому можно выделить ребенка среди других.

– наиболее вероятно, возникло в арабском языке. Оно переводится на украинский как "правитель" или "наместник". А в Азербайджане трактуют это имя "обладатель". Преимущество такого имени в том, что оно — пока редкое, поэтому можно выделить ребенка среди других. Милош – красивое мужское имя, которое слышим не часто. Оно имеет две версии происхождения: первая — предполагает, что имя имеет славянское происхождение от названия племени, а вторая — что имя возникло у поляков. Трактуется как "добрая слава".

– красивое мужское имя, которое слышим не часто. Оно имеет две версии происхождения: первая — предполагает, что имя имеет славянское происхождение от названия племени, а вторая — что имя возникло у поляков. Трактуется как "добрая слава". А вот Дамиан возникло в Древней Греции и имеет значение "посвящённый Дамии". Так было звать богиню изобилия и плодородия. Также существует вариант, что имя — еврейское и означает "завоеватель".

возникло в Древней Греции и имеет значение "посвящённый Дамии". Так было звать богиню изобилия и плодородия. Также существует вариант, что имя — еврейское и означает "завоеватель". Рожден – староукраинское имя, сформировавшееся от имени Родим. Имеет корень "род" и означает "рожденный". Некоторые лингвисты склонны считать, что Рожден берет начало из Грузии как измененный вариант арабского имени Раджаб. В таком случае означает "родившийся в священный месяц".

– староукраинское имя, сформировавшееся от имени Родим. Имеет корень "род" и означает "рожденный". Некоторые лингвисты склонны считать, что Рожден берет начало из Грузии как измененный вариант арабского имени Раджаб. В таком случае означает "родившийся в священный месяц". Иоанн – это необычное имя, имеющее давнюю историю и глубокое значение. Оно образовалось в древнееврейском языке, от имени Йоханан. В украинском означает "Господь милостивый".

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