Путін наврочив: українська розвідка "загадковою" дірочкою зламала цілий військовий корабель РФ (відео)

Тральщик змушений стати на капітальний ремонт

Розвідка України вивела з ладу корабель Балтійського флоту РФ. Судно незабаром мало вийти на бойове чергування, проте зазнало серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ. За даними розвідки, йдеться про тральщик "Олександр Обухов", який лише нещодавно пройшов ремонт у Санкт-Петербурзі.

В ГУР розповідають, що причиною пошкоджень тральщика стала загадкова поява отвору в газоході, через який у двигун потрапила вода.

"Обухів" захлинувся", — констатують у ГУР.

Тепер російський тральщик змушений стати на капітальний ремонт, який може вилитися у серйозну проблему для ворожого флоту. Справа в тому, що пошкоджений двигун М-503 є дуже дефіцитною річчю.

"Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний і дорогий", — пояснили розвідники.

У ГУР також показали відео операції, на якому знято той самий "загадковий отвір", що загубив двигун тральщика.

Що відомо про "Олександра Обухова".

Судно є базовим тральщиком проекту 12700 "Александрит". Він призначений для пошуку та знищення мін у акваторіях військово-морських баз на безпечній для корабля дистанції. Цей проєкт тральщика має стати основою ВМФ Росії з протимінної оборони у ближній морській зоні.

"Александр Обухов" був переданий до складу ВМФ Росії в 2016 році.

Характеристики

водотоннажність корабля становить 890 тонн

довжина 61 метр

ширина 10 метрів

швидкість ходу при повному водотоннажності 16,5 вузла

екіпаж 44 особи

для боротьби з мінами корабель може застосовувати різні види тралів, а також телекеровані та автономні безлюдні підводні апарати

Озброєння

30-мм шестиствольна автоматична корабельна артилерійська установка,

зенітний ракетний комплекс 9К38 "Игла",

міни УДМ, УДМ-2, УДМ-500, МТПК-1, МТПК-2, МРПК-1, ПМР-1, ПМР-2,

одинарний універсальний контактний трал ОУКТ-Б,

парний контактний трал ПКТ-Б,

трал-імітатор "Желатин",

універсальний широкосмуговий акустичний трал ШАТ-У.

До слова, "Александр Обухов" лише кілька місяців тому брав участь у параді до Дня ВМФ РФ. На ньому був присутній Володимир Путін.

Нагадаємо, що "Обухів" став уже другим знешкодженим кораблем Балтійського флоту. До цього в результаті операції української розвідки вигорів ракетний корабель "Серпухів".