Путин сглазил: украинская разведка "загадочной" дырочкой сломала целый военный корабль РФ (видео)

Тральщик вынужден встать на капитальный ремонт

Разведка Украины вывела из строя корабль Балтийского флота РФ. Судно в скором времени должно было выйти на боевое дежурство, однако получило серьезные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. По данным разведки, речь идет о тральщике "Александр Обухов", который только недавно прошел ремонт в Санкт-Петербурге.

В ГУР рассказывают, что причиной повреждений тральщика стало загадочное появление отверстия в газоходе, через которое в двигатель попала вода.

"Обухов" захлебнулся", — констатируют в ГУР.

Теперь российский тральщик вынужден встать на капитальный ремонт, который может вылиться в серьезную проблему для вражеского флота. Дело в том, что поврежденный двигатель М-503 является весьма дефицитной вещью.

"Ремонт ключевой установки на корабле технически сложен и дорогостоящ",- объяснили разведчики.

В ГУР также показали видео операции, на котором запечатлено то самое "загадочное отверстие", погубившее двигатель тральщика.

Что известно об "Александре Обухове".

Судно является базовым тральщиком проекта 12700 "Александрит". Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Данный проект тральщика должен стать основой ВМФ России по противоминной обороне в ближней морской зоне.

"Александр Обухов" был передан в состав ВМФ России в 2016 году.

Характеристики

водоизмещение корабля составляет 890 тонн

длина 61 метр

ширина 10 метров,

скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узла

экипаж 44 человека

для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты

Вооружение

30-мм шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка,

зенитный ракетный комплекс 9К38 "Игла",

мины УДМ, УДМ-2, УДМ-500, МТПК-1, МТПК-2, МРПК-1, ПМР-1, ПМР-2,

одинарный универсальный контактный трал ОУКТ-Б,

парный контактный трал ПКТ-Б,

трал-имитатор "Желатин",

универсальный широкополосный акустический трал ШАТ-У.

К слову, "Александр Обухов" только несколько месяцев назад принимал участие в параде ко Дню ВМФ РФ. На нем присутствовал Владимир Путин.

Напомним, что "Обухов" стал уже вторым обезвреженным кораблем Балтийского флота. До этого в результате операции украинской разведки выгорел ракетный корабль "Серпухов".