Був на одному засіданні з поліцією: нардеп-утікач Дмитрук проголосував у комітеті Ради

Міжнародний розшук не завадив

Нардеп Артем Дмитрук, який втік з України до Великої Британії, продовжує брати участь у політичному житті. 7 жовтня стало відомо, що він дистанційно проголосував під час засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомила голова Громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів. Вона особливо наголосила, що нардеп, який перебуває у розшуку, брав участь в одному засіданні з представниками Національної поліції.

У коментарях до запису вона наголосила, що комітет не міг не допустити Дмитрука до засідання, бо він залишається нардепом. Проте Федорів запитала, як так вийшло, що він не був досі виключений з комітету.

Інформацію щодо присутності Дмитрука на засіданні також підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

"За моєю інформацією, сьогодні Дмитрук дійсно брав участь в засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності і навіть голосував в комітеті за один із законопроєктів", — написав він у своєму telegram-каналі.

Як відомо, 25 серпня в Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри Дмитруку у справах про побиття військовослужбовця у Києві та побиття поліцейського в Одесі. Сам він після цього заявив, що "влада продовжує полювання на незгодних з режимом".