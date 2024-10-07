Был на одном заседании с полицией: нардеп-беглец Дмитрук проголосовал в комитете Рады

Международный розыск не помешал

Нардеп Артем Дмитрук, который сбежал из Украины в Великобританию, продолжает участвовать в политической жизни. 7 октября стало известно, что он дистанционно проголосовал во время заседания комитета по правоохранительной деятельности.

Об этом сообщила глава Общественной инициативы "Иголка" Ирина Федорив. Она особенно подчеркнула, что нардеп, который находится в розыске, участвовал в одном заседании с представителями Национальной полиции.

В комментариях к записи она отметила, что комитет не мог не допустить Дмитрука к заседанию, потому что он остается нардепом. Однако Федорив задалась вопросом о том, как так получилось, что он не был до сих пор исключен из комитета.

Информацию о присутствии Дмитрука на заседании также подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

"По моей информации сегодня Дмитрук действительно принимал участие в заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и даже голосовал в комитете за один из законопроектов", — написал он в своем telegram-канале.

Как известно, 25 августа в Офисе генпрокурора сообщили об объявлении подозрения Дмитруку по делам об избиении военнослужащего в Киеве и избиении полицейского в Одессе. Сам он после этого заявил, что "власти продолжают охоту на несогласных с режимом".