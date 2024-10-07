Командиров ВСУ будут наказывать за преступления подчиненных: о чем речь

Документ призван синхронизировать законодательство с положениями Римского статута

Командиры подразделений украинских Сил обороны будут нести ответственность за совершения некоторых преступлений своими подчиненными. Комитет Верховной Рады уже рекомендовал принять законопроект во втором чтении, но его финальная редакция пока недоступна для ознакомления.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Отмечается, что в случае принятия документа в Уголовном кодексе появится статья 31-1, согласно которой командиры будут нести ответственность за поступки подчиненных, если они знали о преступлении и ничего не сделали для предотвращения или пресечения их совершения.

Речь идет о проступках по ряде статей, среди которых:

преступление агрессии (ст. 437);

военные преступления (ст. 438);

применение оружия массового поражения (ст. 439);

(ст. 439); геноцид (ст. 442)

преступления против человечности (ст. 442-1)

Отмечается, что ответственность будут нести не только командиры подразделений, исполняющие свои обязанности на законных основаниях, но и лица, которые выполняют эту роль по факту. То есть наказание может распространяться и на членов парамилитарных формирований, не являющихся официально частью Сил обороны.

Данный законопроект должен привести украинские законодательство в соответствие с положениями Римского статута. Его Верховная Рада ратифицировала в конце августа.