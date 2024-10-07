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Часть Крыма осталась без воды после пожара на нефтяном терминале

Автор
Женя Хамстер
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Автор
Часть Крыма осталась без воды после пожара на нефтяном терминале Новость обновлена 07 октября 2024, 20:01

Объявлена чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения

Из-за пожара на нефтебазе жители Феодосии, Приморского и Берегового остались без воды. Перебои с водоснабжением возникли из-за значительного снижения давления в системе.

Ситуация осложняется тем, что оккупационные власти не дают четких сроков восстановления нормального водоснабжения. По информации из российских соцсетей, в некоторых домах вода отсутствует полностью.

В частности, "Вода Крыма" сообщила о чрезвычайной ситуации в системе водоснабжения. По их словам, поэтому в Приморском, Берегово и Ближних Камышах возможны перебои с водой. Кроме того, для жителей микрорайона Ближние Камыши якобы организован подвоз воды по графику.

Несмотря на проблемы с водой, так называемый глава российской администрации города Игорь Ткаченко заявил о возобновлении движения пригородных поездов на участке Феодосия-Владиславовка. По его словам, поезда курсируют согласно расписанию

Напомним, что события стали следствием масштабной атаки беспилотников на оккупированный Крым в ночь на 7 октября. В результате на нефтебазе в Феодосии вспыхнул мощный пожар. Местные жители сообщали о нескольких мощных взрывах, прогремевших около 4:30 утра.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что Феодосийский нефтеперевалочный терминал атаковали Силы Обороны Украины. В частности, удачно отработали ракетные войска во взаимодействии с другими составляющими армии.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о нефтебазе в Феодосии, которую посетили беспилотники. Этот нефтеперевалочный терминал считается самым большим объектом такого типа в оккупированном Крыму.

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#Вода #Пожар #Крым #Феодосия